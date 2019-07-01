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GÖLCÜK’TE ŞAMPİYON SELİMİYE! “8-9”

Bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği Gölcük Köyler Arası Dostluk Futbol Turnuvası unutulmaz bir finale sahne oldu. Selimiye, penaltılara giden maçta Hasaneyn’i 9-8 mağlup ederek şampiyon olurken, ilk iki yılın şampiyonu Hasaneyn’in ilk kez bileği büküldü
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Bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği Gölcük Köyler Arası Dostluk Futbol Turnuvası unutulmaz bir finale sahne oldu. Selimiye, penaltılara giden maçta Hasaneyn’i 9-8 mağlup ederek şampiyon olurken, ilk iki yılın şampiyonu Hasaneyn’in ilk kez bileği büküldü.

 3 HAFTA SÜRDÜ

11 Haziran’da başlayan ve 4 gruptan toplam 17 takımın mücadele ettiği Gölcük Köyler Arası Turnuvası’nın üçüncüsü, üçüncülük ve final maçlarının ardından sona erdi. Gölcük Kavaklı Stadı’ndaki son günde ilk önce üçüncülük maçı oynandı. Siretiyespor, Mamuriyespor’u 2-1 mağlup ederken goller Şevket Keskin ve Fuat Büyükoğlu’ndan geldi. Emre Salman’ın golü Mamuriye için yeterli olmadı.

 TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM DOLDU

Bu maçın ardından final maçına geçildi. Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maçta iki takım taraftarı da takımlarına müthiş bir destek verdi. Yakılan meşaleler geceyi gündüze çevirirken, beklendiği gibi maç da hayli kaliteliydi. 25’er dakikadan iki devre halinde oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Selimiye 28’de Batuhan Onay’ın golü ile öne geçti. Bu gole 46’da Hasaneyn’de Süleyman Saral karşılık verdi.

 GERİLİMLİ ANLAR

Uzatmalara giden maçta çekişme devam etti. Bitime 3 dakika kala Selimiye’de Aykut Ersoy skoru 2-1’e getirdi. Uzatmaların son saniyelerinde kullanılan korner sonrası Hasaneyn’de Emre Seymenberaberlik golünü buldu ve skor 2-2’ye geldi. Bu golden sonra Selimiye tarafı maçın hakemi Suat Tümer’e tepki gösterdi ve gerilim yaşandı. Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer olayları yatıştırmaya çalışırken, Ellibeş anonsyapmak zorunda kaldı, iki köyün sağduyulu yöneticileri de devreye girerek olayların daha vahim bir hal almasına engel oldu.

 KUPA ELLİBEŞ VE SEZER’DEN

Emniyetin olmadığı final maçında olaylar yatıştı ve sıra penaltılara geçildi. Her iki takım da ilk 5 penaltının 4’ünü attı, 1’ini kaçırdı. İki takım anlaşma yaptı ilk 5 penaltıyı kullanan aynı futbolcular topun gerisine geçti. Seri penaltılarda Hasaneyn’de Emre Seymen penaltıyı kaçırdı ve Selimiye şampiyon oldu. Selimiyespor’a şampiyonluk kupasını Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer birlikte takdim etti. Ahmet AKAY

FİNAL MAÇI

 HASANEYNSPOR: 8

SELİMİYESPOR: 9

HAKEM: Suat Tümer**

STAT: Gölcük Kavaklı

HASANEYNSPOR: Sertan Saral***, Recai Akman***, Burak Uzuner***, Hamza Uzuner***, Mert Saral***, Süleyman Saral***, Hasan Yıldız***, Emre Seymen***

SELİMİYESPOR: Onur Ersoy****, Orhan Ersoy***, Mehmet Güven***, Ali Haydar Ersoy***, Mehmet Titiz*** (Mehmet Yaşar**), Batuhan Onay***, Sefa Öngüner***, Aykut Ersoy***

GOLLER: Dk. 28 Batuhan, Dk. 57 Aykut (Selimiye), Dk. 46 Süleyman, Dk. 60 Emre (Hasaneyn)

PENALTI ATANLAR: Burak (2), Hamza (2), Süleyman, Recai (Hasaneyn), Orhan (2), Mehmet (2), Aykut (2), Mehmet Titiz

PENALTI KAÇIRAN: Süleyman, Emre (Hasaneyn) Ali Haydar (Selimiye)

 ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

 SİRETİYESPOR: 2

MAMURİYESPOR: 1

HAKEM: Suat Tümer**

STAT: Gölcük Kavaklı

SİRETİYESPOR: Kamil Ormancı*** (Hasan Kuran**), Metin Yıldırım***, Kaan Kahraman*** (Akif Kahraman**, Fehmi Albayrak**), Mehmet Demir***, Mehmet Yıldırım***, Erol Kahraman***, Şevket Keskin***, Fuat Büyükoğlu***

MAMURİYESPOR: Okan Demir**, Recep Şenol** (Ramazan Özmen**), Emre Salman***, Abdullah Tan**, Fatih Şenol**, Yunus Salman**, Osman Bayrak**, Selman Şenol**

GOLLER: Dk. 35 Şevket, Dk. 40 Fuat (Siretiye), Dk. 48 Emre (Mamuriye)

 SIRALAMA

  1. SELİMİYE KÖYÜ
  2. HASANEYN KÖYÜ
  3. SİRETİYE KÖYÜ
  4. MAMURİYE KÖYÜ

 

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