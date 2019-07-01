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Derince Belediyesi 5 taşınmazı kiraya verecek

Derince Belediyesi bünyesindeki 5 taşınmazı kiraya çıkardı. Taşınmazlar arasında otopark ve çay bahçesi de bulunuyor
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Derince Belediyesi tarafından 5 farklı taşınmaz kiraya verilecek. Bu taşınmazlardan ikisi otopark. Belediye, her iki otoparkı da 8 yıllığına kiralayacak. Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan kapalı otopark aylık belirlenen muhammen bedel 12 bin TL. belediye bu otoparktan 8 yıllığına minimum 1 milyon 152 bin TL gelir elde etmeyi hedefliyor. Ancak otoparkı kiralayacak kişi ya da kişiler KDV dahil minimum 1 milyon 359 bin TL gibi bir ödeme yapacak.

DİĞERİ YENİKENT’TE

Derince Belediyesi tarafından kiralanacak diğer katlı otopark Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde. Belediye tarafından söz konusu otopark için belirlenen aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 5 bin TL.

9 TEMMUZ’DA

Yine belediye tarafından kiralanacak çay bahçesi Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi üzerinde. İşletme için aylık istenen kira bedeli 250 TL.
Mersincik Mahallesi ve Yavuz Sultan Mahallesindeki dernek lokalleri ise aylık 100 TL’den kiralanacak.
Beş kiralama ihalesi de 9 Temmuz Salı günü saat 10:30’da Derince Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

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