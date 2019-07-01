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Kiraz 8, bol gollü ve çekişmeli geçiyor!

Bu yıl 8.’si düzenlenen Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası tüm hızı ile devam ediyor. Turnuvada 5. günün kazananları Bal Besicilik ve Körfez İlçe Emniyet, 6. gün kazananları ise Körfez Muşlular Derneği ve Kontrat İnşaat oldu
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ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Kiraz 8’de büyük bir çekişmeye sahne olan beşinci gün maçlarında Bal Besicilik, Armutlu Emlak’ı 3-2 mağlup ederken goller Ziya Arap (2) ve Uğur Sayaroğlu’dan geldi. Mesut Gençoğlu’nun iki golü takımı Armutlu adına yeterli olmadı. Günün bir diğer maçında Körfez Emniyet, Amasyalılar Derneği’ni gerilimli geçen maçın ardından 3-2 mağlup etti.

 

GOLCÜLER YETMEDİ!

birinci gün maçlarını izleyenler ise gole doydu. Körfez Muşlular Derneği, KOV Spor’u 5-2 mağlup ederken Muşluların gollerini Oğuz Başaran (3), Sedat Üstün ve Serhat Kalkan attı. KOV Spor’un golcüsü Ömer Çalık’ın 2 golü yetmedi. 6. günün diğer maçında Kontrat İnşaat, Eğitim Sen’i 9-5’lik skorla geçti. Kontrat İnşaat’ın gollerini Alper Gür (3), Cüneyt Meriç (2), Murat Batuhan Sever, Şahin Demiray, Mustafa Çulcu ve Cem Ergezer kaydederken, Eğitim Sen’den Serkan Mükyen’in 5 golü yeterli olmadı.

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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