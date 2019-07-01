O başkan makam aracını satıyor

31 Mart seçimlerinden önce Başiskele Kaymakamlığına tahsis edilen KİA Sorento marka araç, Yasin Özlü'nün başkan seçilmesinin ardından yeniden başkanlık makamının hizmetine verilmişti. Özlü, araç belediyeye geri dönmesine rağmen kullanmama kararı aldı. Başiskele Belediyesi'nin aracı 220 bin 666 TL'ye satışa çıkardığı öğrenildi.
Aracın yeni sahibinin kim olacağı merak ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz