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O başkan makam aracını satıyor

Başiskele Belediyesi, başkanlık makamına tahsis edilen aracın satışa çıkarıldığını duyurdu
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31 Mart seçimlerinden önce Başiskele Kaymakamlığına tahsis edilen KİA Sorento marka araç, Yasin Özlü'nün başkan seçilmesinin ardından yeniden başkanlık makamının hizmetine verilmişti. Özlü, araç belediyeye geri dönmesine  rağmen kullanmama kararı aldı. Başiskele Belediyesi'nin aracı 220 bin 666 TL'ye  satışa çıkardığı öğrenildi.

Aracın yeni sahibinin kim olacağı merak ediliyor. 
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