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"Madımak'ta yiten canlarımızı sevgi ve özlemle anıyorum"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Madımak katliamının yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yayınladı. Tarhan, Madımak katliamında hayatını kaybeden insanları sevgi ve özlemle andıklarını belirtti
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CHP Kocaeli Mİlletvekili Tahsin Tarhan, 2 Temmuz Madımak katliamı nedeniyle basın açıklaması yayınladı. Bu tür faciaların Türkiye'nin birliğini artırmasında önemli örnekler olduğunu aktaran Tarhan'ın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle;

"Mevlana Celallettin Rumiler, Hacı Bektaşi Veliler, Pir Sultan Abdallar, Aşık Veyseller, bütün bunlar, bizim birlik ve beraberliğimizin hamurunu oluşturmuşlardır.Madımak ise toplumun yanlış ve bilinçsiz yönlendirilirse nasıl facialar yaşanabileceğinin örneğidir. 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin hayatını kaybettiği, kelimenin, sözün bittiği yerdir Madımak katliamı. Yunus Emrelerin hoşgörüsü ile örülü Anadolu toprağında kin, nefret ve yobazlığı yaratma çabasıdır Madımak katliamı. Hepimiz dersler çıkartmalıyız. Bu acıları gördükçe birlik ve beraberliğimiz daha da artmalıdır. Her şeyin temelinde insan olduğunu, insan odaklı davranmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Onların çizdiği yolda yürüyerek bu acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz. . Bu acılar bizim için bir ibret olacaktır. Aydınlatılmayan, konuşulmayan, kapatılan, içimizi kanatan bir çok yönü olmasına rağmen artık acılarımızı yarıştırmayacağız. Herkesi kucaklayan, aydınlık dünya için uğraşan o güzel insanların anısına, barışı inşa edeceğiz. Madımak katliamında yiten canlarımızı bir kez daha özlemle, hasretle ve minnetle anıyorum."

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