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Servetiye Cephesi şehitleri dualarla anıldı

Kurutuluş Savaşında kahramanlık destanlarıyla dolu Servetiye Cephesi Şehitleri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı
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Millî mücadeleye 145 gönüllü ile katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesi şehitleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen anma programı ile Servetiye Köyü’nde anıldı. Programda, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından marşlar çalınırken Servetiye Cephesi Tiyatro Grubu tarafından şiirler okundu. Başiskele Fatma Hatun Camii imam hatibi Hasan Aksoy tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından Başiskele İlçe Müftülüğü Vaizi Muhammed Yıldız tarafından tüm şehitlerimiz için dualar edildi. Servetiye Cephesi’nde şehit olan Tahir Muhammed’in torunu olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Servetiyeli dedelerim, büyüklerim, çok büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Bize düşen görevse geçmişimizdeki değerlerimizi öne çıkararak, geleceği inşa etmektir. İlçemizi, şehit olan atalarımızın izinde, siz değerli büyüklerimizle birlikte ileriye taşımaktır” dedi.  Servetiye Cephesi’nde bir destan yazıldığının altını çizen Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay ise, “99 yıl önce atalarımız, Servetiye Cephesi’nde büyük bir direniş gösterdi. 15 ay boyunca aç, susuz kaldılar ama inançsız kalmadılar. Bizi vatansız bırakmadılar. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” diye belirtti.  Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise yaptığı konuşmasında, dedesinin Servetiye Cephesi’nde savaştığını ifade etti. Dedesi Mustafa Azak’ın 16 yaşında evdeki ineğini sattırarak mavzer aldığını söyleyen Yılmaz, “Dedem silahını alır almaz Servetiye Cephesi’ne koştu. Onun hikayeleriyle büyüdük. Servetiye Cephesi’nde savaşanlar sadece bu cephede savaşmadı. Yemen’de, Trablusgarp’ta, Çanakkale’de savaştı. Bu bölgede binlerce şehidimiz var Kurtuluş Savaşında. Hepsinin ruhları şad olsun” diye konuştu. 

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