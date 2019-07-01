KOÜ'de “Türkiye’de Darbeler ve Demokrasi Paneli” düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında Kocaeli Üniversitesi'nde Türkiye’de Darbeler ve Demokrasi adlı panel gerçekleştirildi. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şirin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşmacı olarak Sivil Demokrasi Gazisi Hasan Hüseyin Çiçek, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Vehbi Başer ile Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Sunay yer aldı. Mühendislik Fakültesi konferans salonunda yapılan panele Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elşen Veli, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Kişioğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Aziz Erden, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş ile akademik ve idari personel katıldı.

"BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN BİLİNÇLİ OLALIM"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan panelin açılış konuşmasını KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü yaptı. Hülagü, “Hain 15 Temmuz kalkışmasının yıldönümüne yaklaştığımız şu günlerde üniversitemiz geçen senelerde olduğu gibi çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinliklerin başlangıcı niteliğini taşıyan bugünkü paneli organize eden ve katılım gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek sözlerine başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “Tarihimize baktığımızda bu topraklarda vatanına, ülkesine, milletine hainlik yapan insanlar hep olmuştur ancak ilk defa bu kadar uzun süreli, bütün yapılarına sirayet eden, kutsal değerlerimizi kullanan, dış güçler tarafından desteklenen bir örgütle karşı karşıya kaldık. Yapılan incelemeler neticesinde aslında görünenin, buzdağının üst kısmı olduğunu ve görünmeyen kısmının çok daha büyük olduğunu fark ettik. Yapılan bu hain kalkışma neticesinde milletimizin feraseti, milli birliğe ve milli duygulara bağlılığı bu hain ayaklanmayı bastırmıştır. Ülkemizde bir daha bu tür olayların yaşanmaması için de bilinçli olmamız, gençlerimizi bu konuda iyi eğitmemiz gerekiyor. Bu etkinlikleri yapmamızın temel nedeni de; o günkü demokrasi mücadelemizde ortaya konan ruhu canlı tutmak ve bir daha benzeri bir şeyin yaşanmasına imkân tanımayacak bilinç seviyesini yaratmaktır. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

DARBELER KONUŞULDU

Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şirin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde 15 Temmuz ve ülkemizde gerçekleştirilen darbeler konuşuldu. Panelde ilk olarak söz alan Sivil Demokrasi Gazisi Hasan Hüseyin Çiçek, hain kalkışmanın yaşandığı o gün Ankara’da yaşadıklarını aktardı. Panelin bir diğer konuşmacısı Doç. Dr. Vehbi Başer ülkemizdeki yapılan darbeler ile ilgili genel bilgileri paylaşırken, Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Sunay ise 15 Temmuz hain kalkışmasını sosyolojik açıdan analiz eden bir konuşma gerçekleştirdi. Panelin sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, panelistlere plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.