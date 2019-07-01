Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:11 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:13 TSİ

Bin 435 kök Hint keneviri ele geçirildi

Karamürsel'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda toplam 1435 kök Hint keneviri ele geçirildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamürsel'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde H.B. isimli kişinin esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, düzenlenen operasyonda H.B.'ye ait 4 ayrı tarlada toplam 903 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan H.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmit'e bağlı Orhaniye ve Ümmiye mahallelerindeki ormanlık arazilerde de kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarını alan ekipler bölgelere yaptıkları operasyonlarda Orhaniye Mahallesi'nde 508 kök, Ümmiye Mahallesi'nde ise 24 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen toplam 1435 kök Hint keneviri Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla imha edildi.

Bugün 15:11 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hırsızlar suç makinesi çıktı mask
Hırsızlar suç makinesi çıktı
İzmit Barlar Sokağı'nda kavga: 2 yaralı mask
İzmit Barlar Sokağı'nda kavga: 2 yaralı
Küçük çocuk parmağını durağa sıkıştırdı mask
Küçük çocuk parmağını durağa sıkıştırdı
29 Ekim öncesi İzmit'i kana bulayacaklar ihbarı mask
29 Ekim öncesi İzmit'i kana bulayacaklar ihbarı
Gür, yaşam mücadelesini kaybetti mask
Gür, yaşam mücadelesini kaybetti
Düğünde kavgaya 2 tutuklama mask
Düğünde kavgaya 2 tutuklama
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak mask
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak
Müftülüğü baba-kız yönetecekler mask
Müftülüğü baba-kız yönetecekler
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı mask
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz mask
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi mask
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi
İzmit’te nostalji zamanı mask
İzmit’te nostalji zamanı

GALERİ

SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar mask
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL