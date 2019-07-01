Gölcükspor'da Çardak dönemi!

Gölcükspor’da olağanüstü genel kurul Gölcük Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. 226 delegenin oy kullanma hakkının olduğu genel kurulda 83 üye haziruna imza attı. Genel kurul sonrası mevcut Başkan Ahmet Şahin koltuğu Hüseyin Çardak’a devretti. Çardak, seçilir seçilmez yönetimi ile çalışmalara başladı. Kırmızı Siyahlı ekibe kısa vadede 1. 2 milyon lira para gerekiyor. TFF’de dosyalarla ilgili ödemeler gerçekleşmezse kulübe transfer yasağının gelme ihtimali bulunuyor. Çardak’ın öncelikli olarak Şahin yönetimindeki borçlarla ilgili sağlam bir planlamaya gideceği öğrenildi. Ahmet AKAY
HÜSEYİN ÇARDAK’IN YÖNETİMİ
Hüseyin Çardak – Başkan – İş İnsanı
Ahmet Arık – İş İnsanı
Akif Kahraman – İş İnsanı
Ali Anlağan – İş İnsanı
Ahmet Kurt – İş İnsanı
Ekrem Aktuğ – Doktor
Ertuğrul Eren – Meclis Üyesi – İş İnsanı
Fuat Elmas - İş İnsanı
Güngör Balel - İş İnsanı
Hakan Onkur – FanaticTour Sahibi
Hüseyin Uzun - İş İnsanı
Kaan Yılmaz - İş İnsanı
Keramettin Tetik – Mali Müşavir
Malik Hacıoğlu – Üst Düzey Yönetici
Mehmet Cinemre – Tiyatro Eğitmeni
Murat Türengül - İş İnsanı
Özgür Yılmaz – Ziraat Mühendisi – Meclis Üyesi
Recep Aydoğdu – Eski futbolcu - İş İnsanı
Serhat Yılmaz - İş İnsanı
Yaşar Şahinöz - İş İnsanı
Yusuf Bilgin - İş İnsanı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz