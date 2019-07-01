Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:34 TSİ- Spor G: Bugün 17:38 TSİ

Gölcükspor'da Çardak dönemi!

Gölcükspor’da olağanüstü genel kurul Gölcük Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. 226 delegenin oy kullanma hakkının olduğu genel kurulda Hüseyin Çardak başkan seçildi

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Gölcükspor’da olağanüstü genel kurul Gölcük Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. 226 delegenin oy kullanma hakkının olduğu genel kurulda 83 üye haziruna imza attı. Genel kurul sonrası mevcut Başkan Ahmet Şahin koltuğu Hüseyin Çardak’a devretti. Çardak, seçilir seçilmez yönetimi ile çalışmalara başladı. Kırmızı Siyahlı ekibe kısa vadede 1. 2 milyon lira para gerekiyor. TFF’de dosyalarla ilgili ödemeler gerçekleşmezse kulübe transfer yasağının gelme ihtimali bulunuyor. Çardak’ın öncelikli olarak Şahin yönetimindeki borçlarla ilgili sağlam bir planlamaya gideceği öğrenildi.  Ahmet AKAY

HÜSEYİN ÇARDAK’IN YÖNETİMİ

Hüseyin Çardak – Başkan – İş İnsanı

Ahmet Arık – İş İnsanı

Akif Kahraman – İş İnsanı

Ali Anlağan – İş İnsanı

Ahmet Kurt – İş İnsanı

Ekrem Aktuğ – Doktor

Ertuğrul Eren – Meclis Üyesi – İş İnsanı

Fuat Elmas - İş İnsanı

Güngör Balel - İş İnsanı

Hakan Onkur – FanaticTour Sahibi

Hüseyin Uzun - İş İnsanı

Kaan Yılmaz - İş İnsanı

Keramettin Tetik – Mali Müşavir

Malik Hacıoğlu – Üst Düzey Yönetici

Mehmet Cinemre – Tiyatro Eğitmeni

Murat Türengül - İş İnsanı

Özgür Yılmaz – Ziraat Mühendisi – Meclis Üyesi

Recep Aydoğdu – Eski futbolcu - İş İnsanı

Serhat Yılmaz - İş İnsanı

Yaşar Şahinöz - İş İnsanı

Yusuf Bilgin - İş İnsanı

 

Bugün 15:34 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hüseyin Üzülmez, 16 dosya ile boğuşuyor! mask
Hüseyin Üzülmez, 16 dosya ile boğuşuyor!
Darıca’da Gülen’in turları devam ediyor mask
Darıca’da Gülen’in turları devam ediyor
Yeni kulüp müdürü Gökhan Terci oluyor mask
Yeni kulüp müdürü Gökhan Terci oluyor
Çok büyük terbiyesizlik! mask
Çok büyük terbiyesizlik!
Portekiz’de İzmitli yüzücüler fırtına gibi esti! mask
Portekiz’de İzmitli yüzücüler fırtına gibi esti!
Erkek sporu demişlerdi, şimdi olimpiyatları hedefliyor mask
Erkek sporu demişlerdi, şimdi olimpiyatları hedefliyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak mask
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak
Müftülüğü baba-kız yönetecekler mask
Müftülüğü baba-kız yönetecekler
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı mask
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz mask
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi mask
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi
İzmit’te nostalji zamanı mask
İzmit’te nostalji zamanı

GALERİ

SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar mask
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL