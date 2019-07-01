Gölcükspor'da Çardak dönemi!

Gölcükspor’da olağanüstü genel kurul Gölcük Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. 226 delegenin oy kullanma hakkının olduğu genel kurulda 83 üye haziruna imza attı. Genel kurul sonrası mevcut Başkan Ahmet Şahin koltuğu Hüseyin Çardak’a devretti. Çardak, seçilir seçilmez yönetimi ile çalışmalara başladı. Kırmızı Siyahlı ekibe kısa vadede 1. 2 milyon lira para gerekiyor. TFF’de dosyalarla ilgili ödemeler gerçekleşmezse kulübe transfer yasağının gelme ihtimali bulunuyor. Çardak’ın öncelikli olarak Şahin yönetimindeki borçlarla ilgili sağlam bir planlamaya gideceği öğrenildi. Ahmet AKAY

HÜSEYİN ÇARDAK’IN YÖNETİMİ

Hüseyin Çardak – Başkan – İş İnsanı

Ahmet Arık – İş İnsanı

Akif Kahraman – İş İnsanı

Ali Anlağan – İş İnsanı

Ahmet Kurt – İş İnsanı

Ekrem Aktuğ – Doktor

Ertuğrul Eren – Meclis Üyesi – İş İnsanı

Fuat Elmas - İş İnsanı

Güngör Balel - İş İnsanı

Hakan Onkur – FanaticTour Sahibi

Hüseyin Uzun - İş İnsanı

Kaan Yılmaz - İş İnsanı

Keramettin Tetik – Mali Müşavir

Malik Hacıoğlu – Üst Düzey Yönetici

Mehmet Cinemre – Tiyatro Eğitmeni

Murat Türengül - İş İnsanı

Özgür Yılmaz – Ziraat Mühendisi – Meclis Üyesi

Recep Aydoğdu – Eski futbolcu - İş İnsanı

Serhat Yılmaz - İş İnsanı

Yaşar Şahinöz - İş İnsanı

Yusuf Bilgin - İş İnsanı