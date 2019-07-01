Yasin Özlü, Şaban Bayram’a iki görev birden verdi

Eski UlaşımPark çalışanlarından Şaban Bayram, Başiskele Belediye Başkan Yardımcılığına atandı. Ayrıca Şaban Bayram’ın başkan yardımcılığının dışında, Başiskele Belediyesinin iştiraklerinden BAŞKENT şirketinin yönetim kurulu başkanlığına da getirildiği öğrenildi.

ŞABAN BAYRAM KİMDİR?

1981 Gölcük doğumlu. Gölcük İmam Hatip Lisesi mezunu. Anadolu Üniversitesi İktisat ile Emlak ve Emlak yönetimleri mezunu. Çalışma hayatına Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi satın alma biriminde başlayan Bayram, Belde AŞ’de sırasıyla ihale şefliği, diyaliz merkezi sorumluluğu, insan kaynakları şefliği yaptı. Ardından Sekapark AŞ ve Ulaşımpark’a geçti. Şaban Bayram evli ve iki çocuk babası.