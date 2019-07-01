Whatsapp ihbar hattımıza gelen vatandaş ihbarında çekilen görüntülerin Kandıra Erikli köyünde olduğu aktarıldı. Vatandaş, bölgede hayvanların otladığını ve çevre halkı için de sağlıksız bir durum oluştuğunu belirtti.
Bugün 16:01 TSİ- Sağlık Güncelleme: Bugün 16:12 TSİ
Kandıra'da çirkin görüntü
Kandıra Erikli köyünde hayvanların çöp yığınları arasında otladığı belirtildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz