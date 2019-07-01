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Kandıra'da çirkin görüntü

Kandıra Erikli köyünde hayvanların çöp yığınları arasında otladığı belirtildi

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Whatsapp ihbar hattımıza gelen vatandaş ihbarında çekilen görüntülerin Kandıra Erikli köyünde olduğu aktarıldı. Vatandaş, bölgede hayvanların otladığını ve çevre halkı için de sağlıksız bir durum oluştuğunu belirtti. 

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