ODTÜ KYÖV Okulları’ndan LGS'de önemli başarı

2019 LGS sonuçlarına göre ODTÜ KYÖV Okulları 8.sınıf öğrencilerinin %19’u %1’lik dilimde, % 43’ü % 5’lik dilimde, % 64’ü ise % 10’luk dilimde yer aldı. Eğitimin her kademesinde kitlesel başarıyı hedefleyen ODTÜ KYÖV Okullarında eğitim ve öğretim müfredatı deneysel ve proje tabanlı çalışmalarla destekleniyor.

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda çok yönlü bir eğitim verilirken, bilgi ve becerilerini geliştirerek yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri için yoğun rehberlik çalışmaları yapılıyor. 1999 yılından bu yana nitelikli eğitim programları ile 21. Yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler ve sınavlarda elde ettiği başarılar ile ODTÜ KYÖV Okulları; özgüveni yüksek, donanımlı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.