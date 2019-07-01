Duruk: Yunus'un intiharının nedeni sürekli değişen sistem

CHP Derince Gençlik Kolları Başkanı Özlem Duruk, geçtiğimiz hafta sınav sonuçları nedeniyle intihar ettiği aktarılan Yunus Faruk Matur hakkında basın açıklaması düzenledi. Yunus'un intihar sebebinin altında sürekli değişen eğitim sistemi olduğunu belirten Duruk, "Bu olayın temelinde eğitim sistemimizdeki sorunlar dır. AKP İktidarı döneminde sürekli değişen sınav sistemi, niteliksiz, çağ dışı eğitim bunun en büyük nedenidir" diye konuştu. Duruk açıklamarının devamında şu ifadeleri kullandı;

" AKP döneminde eğitim gün geçtikçe niteliksiz hale gelmiştir. Öğrencilere hiçbir şey katmayan bu sistemde bir de üzerine öğrencilerin yarış atı haline sokulması bu olayın perde arkasında yatan tek gerçektir. Öğrenciler de bu sistemin baskısının yansıtılması bu üzücü olayın asıl nedenidir. Sadece sınav odaklı bir sistemde kazanan öğrencilerin de donanımsız diplomalı birer işsiz adayı olmasının tek suçlusu AKP hükümetinin eğitim politikalarıdır. Ülkemiz 2000 yılından sonra eğitim anlamında hızla gerilemiş, eğitim istemi laik ve demokratik eğitim anlayışından uzaklaşmış, gerici , niteliksiz, çağdışı bir anlayış kazanmıştır. Biz yıllardır talep ettiğimiz gibi bir kere daha vurgulayarak laik, nitelikli, parasız eğitim istiyoruz. Yunus gibi gençlerin aramızdan ayrılmaması için bunun ne kadar elzem olduğu bir kere daha gün yüzüne çıkmıştır. Yunus kardeşimizin ailesine, sınıf arkadaşlarına ve tüm Derincemize baş sağlığı dileriz. Yunus kardeşimize sözümüzdür. Bundan sonra da bu niteliksiz eğitim sistemine karşı durmaya devam edeceğiz."