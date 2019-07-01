Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:32 TSİ- Eğitim G: Bugün 16:46 TSİ

Duruk: Yunus'un intiharının nedeni sürekli değişen sistem

CHP Derince Gençlik Kolları Başkanı Özlem Duruk, geçtiğimiz hafta açıklanan LGS sonuçlarından sonra babası ile tartışıp intihar eden Yunus Faruk Matur'un intihar sebebinin sürekli değişen eğitim sistemi olduğunu söyledi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP Derince Gençlik Kolları Başkanı Özlem Duruk, geçtiğimiz hafta sınav sonuçları nedeniyle intihar ettiği aktarılan Yunus Faruk Matur hakkında basın açıklaması düzenledi. Yunus'un intihar sebebinin altında sürekli değişen eğitim sistemi olduğunu belirten Duruk, "Bu olayın temelinde eğitim sistemimizdeki sorunlar dır. AKP İktidarı döneminde sürekli değişen sınav sistemi, niteliksiz, çağ dışı eğitim bunun en büyük nedenidir" diye konuştu. Duruk açıklamarının devamında şu ifadeleri kullandı;

" AKP döneminde eğitim gün geçtikçe niteliksiz hale gelmiştir. Öğrencilere hiçbir şey katmayan bu sistemde bir de üzerine öğrencilerin yarış atı haline sokulması bu olayın perde arkasında yatan tek gerçektir. Öğrenciler de bu sistemin baskısının yansıtılması bu üzücü olayın asıl nedenidir. Sadece sınav odaklı bir sistemde kazanan öğrencilerin de donanımsız diplomalı birer işsiz adayı olmasının tek suçlusu AKP hükümetinin eğitim politikalarıdır. Ülkemiz 2000 yılından sonra eğitim anlamında hızla gerilemiş, eğitim istemi laik ve demokratik eğitim anlayışından uzaklaşmış, gerici , niteliksiz, çağdışı bir anlayış kazanmıştır. Biz yıllardır talep ettiğimiz gibi bir kere daha vurgulayarak laik, nitelikli, parasız eğitim istiyoruz. Yunus gibi gençlerin aramızdan ayrılmaması için bunun ne kadar elzem olduğu bir kere daha gün yüzüne çıkmıştır. Yunus kardeşimizin ailesine, sınıf arkadaşlarına ve tüm Derincemize baş sağlığı dileriz. Yunus kardeşimize sözümüzdür. Bundan sonra da bu niteliksiz eğitim sistemine karşı durmaya devam edeceğiz."

Bugün 16:32 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Darıca’da yaz etkinlikleri başladı mask
Darıca’da yaz etkinlikleri başladı
LGS’de şampiyon BİLNET’ten çıktı mask
LGS’de şampiyon BİLNET’ten çıktı
Körfezli öğrencilere kötü haber! mask
Körfezli öğrencilere kötü haber!
LGS'de Kültür'den 2 birinci çıktı mask
LGS'de Kültür'den 2 birinci çıktı
Gebze Teknik’te mezuniyet sevinci mask
Gebze Teknik’te mezuniyet sevinci
Tercih yapacak adaylar için 'üniversite karneleri' hazır mask
Tercih yapacak adaylar için 'üniversite karneleri' hazır
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak mask
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak
Müftülüğü baba-kız yönetecekler mask
Müftülüğü baba-kız yönetecekler
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı mask
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz mask
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi mask
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi
İzmit’te nostalji zamanı mask
İzmit’te nostalji zamanı

GALERİ

SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar mask
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL