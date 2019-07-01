Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:50 TSİ- Gündem G: Bugün 16:58 TSİ

Akkuş 20. kez başkan

Kocaeli Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Barbaros Akkuş yeniden başkan seçildi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'nin kongresinde başkan değişmedi. 380 üyesi bulunan kooperatif kongrede mevcut başkan Barbaros Akkuş'u yeniden başkan seçti. Akkuş son kongrede yeniden başkan seçilmesi ile birlik 20. kez başkan olmanın mutluluğunu yaşadı. Akkuş'un yönetiminde ise Mehmet Kıyar, İsmail Masdaklıoğlu, Nedret Pehlivan ve Ramazan Gündüz yer aldı. 

Bugün 16:50 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak mask
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak
KOÜ araştırma görevlisi alacak mask
KOÜ araştırma görevlisi alacak
Ünal Köken ISU'da başlıyor mask
Ünal Köken ISU'da başlıyor
Tüpraş işçileri eyleme devam etti mask
Tüpraş işçileri eyleme devam etti
Derince Belediyesi 5 taşınmazı kiraya verecek mask
Derince Belediyesi 5 taşınmazı kiraya verecek
Kurban kesim bedelleri açıklandı mask
Kurban kesim bedelleri açıklandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak mask
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak
Müftülüğü baba-kız yönetecekler mask
Müftülüğü baba-kız yönetecekler
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı mask
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz mask
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi mask
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi
İzmit’te nostalji zamanı mask
İzmit’te nostalji zamanı

GALERİ

SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar mask
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL