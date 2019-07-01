Akkuş 20. kez başkan

Kocaeli Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'nin kongresinde başkan değişmedi. 380 üyesi bulunan kooperatif kongrede mevcut başkan Barbaros Akkuş'u yeniden başkan seçti. Akkuş son kongrede yeniden başkan seçilmesi ile birlik 20. kez başkan olmanın mutluluğunu yaşadı. Akkuş'un yönetiminde ise Mehmet Kıyar, İsmail Masdaklıoğlu, Nedret Pehlivan ve Ramazan Gündüz yer aldı.