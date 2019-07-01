Kocaeli Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'nin kongresinde başkan değişmedi. 380 üyesi bulunan kooperatif kongrede mevcut başkan Barbaros Akkuş'u yeniden başkan seçti. Akkuş son kongrede yeniden başkan seçilmesi ile birlik 20. kez başkan olmanın mutluluğunu yaşadı. Akkuş'un yönetiminde ise Mehmet Kıyar, İsmail Masdaklıoğlu, Nedret Pehlivan ve Ramazan Gündüz yer aldı.
Bugün 16:50 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:58 TSİ
Akkuş 20. kez başkan
Kocaeli Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Barbaros Akkuş yeniden başkan seçildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz