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Seat Club Life ailesi bir araya geldi

Seat Club Life Ailesi 4. yıl kutlamalarında İzmit Yuvacık AytepePark'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi

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Seat Club Life Ailesi 4. yıl kutlamalarında İzmit Yuvacık AytepePark'da etkinlik düzenledi.  150 araç ve 300 kişilik yoğun ilgi ve katılımıyla festival tadında güzel bir gün yaşadılar. Liqui Moly, Divortex ve Ecufast'ın Ana Sponsorluğu Yanında Bölgesel Sponsorlarında Katılığı düzenlenen organizasyon coşkuyla kutlandı. Organizasyon süresi boyunca tüm Seat Club Life üyelerinin sadece bir otomobil grubundan ibaret olmayıp, kocaman bir Aile oldukları renkli karelerle birkez daha ön plana çıktı. Bursa, İnegöl, İzmit, Gebze, Sakarya Bölgelerinin çoğunlukta olduğu Seat Club Life Otomobil Grubu ailecek yapılan kahvaltı sonrasında, organisayon süresi boyunca canlı müzik, paylaço ekipleri, çeşitli ikramlar ve süpriz hediye çekilişleriyle  eğlenceli zaman geçirdiler.

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