Seat Club Life Ailesi 4. yıl kutlamalarında İzmit Yuvacık AytepePark'da etkinlik düzenledi. 150 araç ve 300 kişilik yoğun ilgi ve katılımıyla festival tadında güzel bir gün yaşadılar. Liqui Moly, Divortex ve Ecufast'ın Ana Sponsorluğu Yanında Bölgesel Sponsorlarında Katılığı düzenlenen organizasyon coşkuyla kutlandı. Organizasyon süresi boyunca tüm Seat Club Life üyelerinin sadece bir otomobil grubundan ibaret olmayıp, kocaman bir Aile oldukları renkli karelerle birkez daha ön plana çıktı. Bursa, İnegöl, İzmit, Gebze, Sakarya Bölgelerinin çoğunlukta olduğu Seat Club Life Otomobil Grubu ailecek yapılan kahvaltı sonrasında, organisayon süresi boyunca canlı müzik, paylaço ekipleri, çeşitli ikramlar ve süpriz hediye çekilişleriyle eğlenceli zaman geçirdiler.
Bugün 17:05 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 17:09 TSİ
Seat Club Life ailesi bir araya geldi
Seat Club Life Ailesi 4. yıl kutlamalarında İzmit Yuvacık AytepePark'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz