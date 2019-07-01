Av. Canan Tuba TİRMİK hukuk bürosunu Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi'nde açtı. Açılışa Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN Camdemir, AKP İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney ile çok sayıda davetli katıldı. Misafirlerine yönelik açılış konuşması yapan Canan Tuba, "Görevimizi en adil şekilde icra etmek için kurduğumuz büronun açılışında sizleri görmekten çok mutluyuz. Hep birlikte açmış olduğumuz hukuk büromuzun, Kocaeli ve avukatlık mesleği adına hayırlı olmasını diliyoruz. 'Bir kişinin hakkını ihlal eden tüm toplumun hakkını ihlal eder. Bir kişinin hakkını korumakla da topluma çok büyük bir katkı sağlamış olursunuz' anlayışı içinde mesleğimizi yerine getireceğiz” dedi.
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Av. Canan Tuba TİRMİK yeni bürosunu açtı
Av. Canan Tuba TİRMİK hukuk bürosunu açtı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz