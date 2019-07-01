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ÜZÜLSEK Mİ SEVİNSEK Mİ BİLEMEDİK!

Kocaeli Gençlik Spor Kulübü Erkek Curling Takımı büyük bir başarıya imza atarken, bir o kadar da büyük bir talihsizlik yaşadı. İlimizi Erzurum’da düzenlenen Türkiye finallerinde temsil eden ekibimiz son taşta Türkiye şampiyonluğunu kaçırdı ve ilimize Türkiye ikincisi olarak döndü
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Kocaeli, curling sporunda önemli bir başarıya imza attı. 29 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Erzurum Curling Arena’da düzenlenen grup maçlarında grubunda ikinci olarak finallere kalan ekibimiz son 4’e adını yazdırmıştı. Finaller yine Erzurum’daydı. 5 gün süren şampiyonanın yarı final maçında Erzurum Narman 18 Mart Spor Kulübü’nü 7-2 mağlup eden Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü finale kaldı.

 ÇOK ÇEKİŞMELİ BİR FİNAL MAÇIYDI

Diğer yarı final maçında Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü, Erzurum Çelebi Spor Kulübü’nün maça çıkmaması üzerine doğrudan finale kaldı. Böylece Kocaeli Gençlik Spor Kulübü ile Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü şampiyonluk maçına çıktı. Büyük bir çekişme içinde geçen maçta son taşta (Çekiç) rakibinin taşını merkezin dışına çıkarmasına karşın kendi taşını da merkez tutamayan ekibimiz büyük bir talihsizlik yaşadı ve rakibine 6-5 mağlup olarak Türkiye ikincisi oldu.

 BAŞAR’DAN TEŞEKKÜR

Ekibimizin yöneticilerden ve aynı zamanda antrenörlerinden Ata Bora Başar “Açıkçası üzülsek mi sevinsek mi bilemedik. Son atışta şampiyonluğun kaçması üzücüydü. Ancak diğer yandan Kocaeli’nin curling sporunda geldiği nokta umut verici. Gümüş madalya Kocaeli’ye armağan olsun. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar ile Spor Şube Müdürümüz Engin Yaşar’a desteklerinden ötürü şükranlarımızı sunuyor, önümüzdeki yıl şampiyon olmak için çalışmalarımıza sıkı bir şekilde devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu. Erdem ÖVÜÇ

TÜRKİYE İKİNCİSİ OLAN CURLING TAKIMIMIZ

Ata Bora Başar –Yönetici - Antrenör

Kadir Çakır - Kaptan

Hakan Akdeniz – Oyuncu antrenör

Mert Gökcan

Murat Sağır

Muhammed Oğuz Zengin

 

Bugün 17:29 TSİ - Spor

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