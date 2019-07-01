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Uyuşturucu ve tabancalarla yakalanan şahıs tutuklandı

Körfez'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda kullandığı araca zulalanmış halde çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi
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 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üreticileri ve satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri Körfez ilçesi Hereke Mahallesi’nde bir şahsın uyuşturucu satışı yaptığını belirleyerek takibe başladı. Şahsın bulunduğu hafif ticari aracı Hereke’de durduran ekipler, araçta narkotik köpeği 'Ateş' ile yaptıkları aramalarda, kapı içerisine zulalanmış halde 3 tabanca, tabancalara ait şarjör ve fişekler, 90 adet uyuşturucu hap ve 42 gram skunk maddesi ele geçirdi.  Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.G. adlı şahıs ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Sahte kimlikle kendini gizleyerek yakalanmadığı tespit edilen şahsın yapılan incelemesinde uyuşturucu imal ve ticareti, silah kaçakçılığı, resmi belgelerde sahtecilik konularında çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemleri sonrası Körfez Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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