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Kuyumcular İTİBAR PEŞİNDE!

Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altın fiyatlarını güncellediklerini, mesleğin kaybolan itibarını tekrar kazandırmak için bir dizi önlem alacaklarını söyledi

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Kocaeli Kuyumcular Derneği, üye kuyumcularda müşteriye sunulan fiyatlarda güncellemeye gitti. Konu ile ilgili dernek binasında gerçekleştirilen açıklamaya dernek başkanı Nuri Koç’un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Açıklamada konuşan Başkan Koç, “Bugün itibarıyla sunacağımız fiyat ekranında taban ve tavan fiyat aralığı Türkiye ortalamasının altında ve Kapalı Çarşı’daki fiyat aralığı baz alınarak serbest piyasa şartlarına göre fiyatlandırılmıştır” dedi.

 

“KUYUMCUYA YAKIŞAN TAVIR”

Mesleğin zedelenen imajını düzeltmek istediklerini söyleyen Koç, “Kuyumcuların kapılarının önünde eleman bulundurarak sokaktan geçen müşterileri çağırması mesleğin itibarına uygun olmaz. Sektör temsilcilerine yakışan tavır, kapıdan fiyat soran müşteriye ekran fiyatı söylemek, iş yerinden içeri giren müşteriye gerekli güler yüzü göstermek ve talep ettiği ürüne göre yapılabilecek indirimi belirtmektir. Kuyumcu, dükkânına yatırım amaçlı ürün almak amacıyla gelen müşteriyi işçilik içeren ürünleri satın almaya yönlendirmekten kaçınacaktır” dedi.

 

MESLEĞİN GÜVENLİLİĞİNİ SARSMAYACAK

Kuyumcuların müşteriye altını daha sonra teslim etme şartıyla Kuyumcular Derneği’nin tavsiye ettiği fiyatların veya piyasa değerinin altında fiyatla satış yapamayacağını söyleyen Koç, “Bu şekilde yasal olmayan hayali satışın ilimizde pek çok mağduriyete sebep olduğunu ve sektörümüze yaftalanan pos tefeciliği, mevduat toplama gibi davranışlarla kuyumculuk artık böyle yapılır algısı oluşturarak mesleğinin güven ve saygınlığını sarsmayacak ve bundan kaçınacaktır” diye konuştu.

 

TOPTAN SATIŞ ALGISI

Satılan 8, 10, 14, 22 ayar ürünlerle ilgili müşteriye verilen garanti kartlarına gram, ayar, alış ve satış fiyatının da mutlaka yazılacağını kaydeden Koç, şöyle konuştu: “Kuyumcu, diğer meslektaşının derneğimizin tavsiye ettiği alış-satış aralığında veya piyasa koşullarına göre makul fiyata yaptığı satışları kötülemeyecek, kendisinin daha uygun fiyata satış yapacağını söyleyerek müşterinin meslektaşına olan itibarını sarsmayacaktır. Ayrıca, önce aşırı yüksek fiyat verip sonra normal fiyata indirim yaparak müşteride toptan fiyatına sattığına yönelik bir algı yaratmaktan kaçınacaktır.”

 

HIRSIZLIĞA HASSASİYET GÖSTERİLMELİ

Koç, sözlerini şöyle bitirdi: “Kuyumcu, müşteriden gelen altınlarda hırsızlık ya da sahtelik gibi ihtimallere karşı hassasiyet gösterecek ve başta sarrafiye, gram altın ve 22 ayar bileziklerde ayar hususuna dikkat ederek, belgeli alım yapacaktır. 18 yaşından küçük ya da dış görünüşünden muhakeme yeteneği bulunmadığı anlaşılabilecek kişilerden ürün alımı yapılmayacaktır.” n Selin BECER

 

 

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

 

ESKİ FİYATLAR      YENİ FİYATLAR

22 ayar bilezik            Alış: 228.41                Alış: 229

Satış: 253                   Satış; 254

 

Cumhuriyet-Reşat      Alış:1.665                   Alış: 1.670

                                   Satış: 1.745                 Satış: 1.720

 

Ziynet altın                 Alış: 1.600                  Alış: 1.620

Satış: 1.720                Satış: 1700

 

Yarım Altın                 Alış: 800                     Alış: 810

Satış: 860                   Satış: 850

 

Çeyrek altın                Alış: 400                     Alış: 405

Satış: 430                   Satış: 425

 

24 ayar 1 gram            Alış: 250                     Alış: 251

Satış: 262                   Satış 257

 

24 ayar gram               Alış: 125                     Alış: 126

Satış: 135                   Satış: 136

 

22 Ayar gram              Alış: 115                     Alış: 115

Satış: 127                   Satış 127

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