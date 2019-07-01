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TÜPRAŞ'ta işçileri üzen haber!

Yüksek Hakem Kurulu Tüpraş'ta Koç'un sözleşme süresini 3 yıla çıkaran, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin azaltılmasını dayatan sözleşmesini onayladı.
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Koç Holding'in 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin azaltılması dayatmaları nedeniyle tıkanan Tüpraş toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından sonuçlandırıldı. Sözleşme süresini 3 yıla çıkaran YHK, vardiya sisteminin değişmesine karar verdi. Mazeret izinlerini amirlerin onayıyla 8 günde bırakan YHK, ücret zammını ise yüzde 6 olarak belirledi.

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Yorumlar

(1)
01

Tuprastan - Allah belasini versin bu duzenin

Yanıtla . 0Beğen 01 Temmuz 23:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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