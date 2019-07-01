Koç Holding'in 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin azaltılması dayatmaları nedeniyle tıkanan Tüpraş toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından sonuçlandırıldı. Sözleşme süresini 3 yıla çıkaran YHK, vardiya sisteminin değişmesine karar verdi. Mazeret izinlerini amirlerin onayıyla 8 günde bırakan YHK, ücret zammını ise yüzde 6 olarak belirledi.
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TÜPRAŞ'ta işçileri üzen haber!
Yüksek Hakem Kurulu Tüpraş'ta Koç'un sözleşme süresini 3 yıla çıkaran, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin azaltılmasını dayatan sözleşmesini onayladı.
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Yorumlar
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Tuprastan - Allah belasini versin bu duzenin
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