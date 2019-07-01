TÜPRAŞ'ta işçileri üzen haber!

Koç Holding'in 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin azaltılması dayatmaları nedeniyle tıkanan Tüpraş toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından sonuçlandırıldı. Sözleşme süresini 3 yıla çıkaran YHK, vardiya sisteminin değişmesine karar verdi. Mazeret izinlerini amirlerin onayıyla 8 günde bırakan YHK, ücret zammını ise yüzde 6 olarak belirledi.