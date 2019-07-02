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Antalya Cumhuriyet Savcısı Kocaeli'de öldü

Bir yakının düğünü için Antalya'dan kentimize gelen Cumhuriyet Savcısı Hasan Epik, ilimizde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
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Antalya Cumhuriyet Savcısı Hasan Epik (53), ablasının kızının düğününe katılmak için Gebze'ye geldi. Ablasının evinde uyuyan Epik, sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Epik'in cenazesi, 2005-2014 yıllarında arasında görevde bulunduğu  Gebze Adliyesi önünde helallik alınmasının ardından memleketi Malatya'ya gönderildi. 

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