Antalya Cumhuriyet Savcısı Kocaeli'de öldü

Antalya Cumhuriyet Savcısı Hasan Epik (53), ablasının kızının düğününe katılmak için Gebze'ye geldi. Ablasının evinde uyuyan Epik, sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Epik'in cenazesi, 2005-2014 yıllarında arasında görevde bulunduğu Gebze Adliyesi önünde helallik alınmasının ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz