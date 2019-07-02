İmamoğlu aşkı lokma dağıttırdı

31 Mart yerel seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular yeniden sandık başına gitmişti. Seçimin sonuçlanması ile birlikte AKP Adayı Binali Yıldırım yüzde 44.99 oy oranı ve 3 milyon 935 bin 453 oy alırken, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54.21 oy oranı ve 4 milyon 741 bin 868 oy alarak 806 bin 415 oy farkı ile yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

İMAMOĞLU İÇİN LOKMA DAĞITTI

İmamoğlu’nun yeniden seçimi kazanıp mazbatasını almasının ardından İzmit Yahya Kaptan Mahalle Muhtarlığı desteği ile mahalle sakini Şengül Yiğit, İmamoğlu adına lokma dağıttı. Muhtarlık önünde gerçekleştirilen lokma dağıtım programına İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. İmamoğlu’nu çok sevdiğini söyleyen Yiğit, “İmamoğlu’nun işlerini bitirince İzmit’e gelip beni ziyaret etmesini çok istiyorum. Lütfen gelip bir kahvemi içsin” dedi.

Şengül Yiğit

SEÇİM YENİLENDİĞİNDE ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nu çok sevdiğini söyleyen ev hanımı Şengül Yiğit, “Ben Ekrem İmamoğlu’na çok inanıyorum. Bizim umutlarımızı yeniden yeşertti. İstanbul seçimler Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal olduğunda çok üzüldüm ve o gün bir adak yaptım. İmamoğlu yeniden seçimi alırsa lokma dağıtacağım demiştim” dedi.

İMAMOĞLU İZMİT’E GELİP KAHVEMİ İÇSİN

Yiğit, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. Başarısını diliyorum. İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olacak. Memleket için, Türkiye için güzel günler göreceğiz” dedi. Son olarak İmamoğlu’na seslenen Yiğit, “İmamoğlu’nun işlerini bitirince İzmit’e gelip beni ziyaret etmesini çok istiyorum. Lütfen gelip bir kahvemi içsin” diye konuştu.

MAHALLE OLARAK TEŞEKKÜRLER

Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu ise, “Mahallemizde yaşayan cumhuriyetçi, demokrat bir hanım efendi olan Şengül hanım, Ekrem İmamoğlu için kazanırsa eğer lokma döktüreceğim demişti. Bizden de bu konuda yardım istedi biz de elimizden geldiğince yardımcı olduk. Kendisine mahallemiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi. Selin BECER