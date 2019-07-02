Büyükşehir'de üç değişiklik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde müdür değişiklikleri devam ediyor. Belediyede son olarak Satın Alma Müdürü olarak görev yapan Musa İtmiş, Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü'ne atandı. İtmiş'ten boşalan yere ise Destek Hizmetleti Daire Başkanlığı'na bağlı şube müdürlüğü yapan Aydın İriç atandı. Mal ve Ambarlar Şube Müdürü Muzaffer Düzgün ise İdari İşler Şube Müdürü oldu.
Aydın İriç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz