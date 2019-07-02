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Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nde ara yok

Kocaeli’nin gururu olan ve her sezon ilimize Türkiye derecesi kazandıran Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, alt yaş grupları ile de gelecek adına umut veriyor.
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Kocaeli’nin gururu olan ve her sezon ilimize Türkiye derecesi kazandıran Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, alt yaş grupları ile de gelecek adına umut veriyor. Hasan Alemdar’ın genel koordinatörlüğünde inanılmaz bir başarı grafiği elde eden takımda hedef geleceğin kulübünü inşa etmek ve sarsılmaz bir temel oluşturmak.

 ÇOK SAYIDA MİLLİ FUTBOLCUSU VAR

 Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nde 2003-2012 arası doğumlu kız futbolcular takımın geleceğini inşa etmeye devam ediyor. Futbol okulunda İzmit, Kandıra, Körfez, Gebze ve Gölcük merkezlerinde yaklaşık 200 kız futbolcu ordusu çalışıyor. Çok sayıda Milli futbolcusu bulunan Yeşil Siyahlılar, Türkiye dereceleri ile de sadece ilimizde değil tüm ülkede konuşuluyor. 

 

5 KIZ ANTRENÖR

Özge Arslan, Sinem Şirin, Medine Erkan, Eda Duran ve Merve Şıkkibar’ın çalıştırıcılığında ilimiz ile ülke kız futbola en iyi hizmeti veren Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nde İzmit grubu futbol okulu çalışmaları Cumartesi ve Pazar günleri 16.00-18.00 saatleri arasında yapılıyor. 2003-2004 ve 2005 doğumlu futbolcular ise İzmit’teki çalışmalarını Salı ve Perşembe günleri Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda, Gölcük grubu da sadece Salı günleri yaparken, antrenmanlar saat 16.00’da başlıyor.

 SPOR PROJE OKULU İLE ÖRNEK OLUYOR

 Öte yandan kulüp, Spor Proje Okulu ile de dikkat çekiyor. Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Okulu ile iş birliği içinde olan Yeşil Siyahlılar önemli dereceler elde ederek, kırılması güç rekorların altına imza atıyor. 3 yıl önce Adem Başoğlu Ortaokulu yıldız kızlarda Türkiye şampiyonu olurken, bu sezon da Düzce’de Türkiye ikincisi oldu.

 GURURUMUZ OLMAYA DEVAM EDECEKLER

 Yeşil Siyahlılar kız futsal, erkek futbol ve kız voleybolda da mücadele ediyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri erkek futbol, aynı günlerde de kız futbol grupları Gölcük Kavaklı Stadı’nda, futsal ve voleybol grupları da Gölcük MTAL Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün üretmeye ve bu şehir gururlandırmaya devam edeceğine kesin gözü ile bakılıyor. Ahmet AKAY

Bugün 09:36 TSİ - Spor

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