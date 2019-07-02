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Ergenekon kumpası tarihe gömüldü

Bir ihbar ile başlayan ve aradan geçen yıllarda yüzlerce insanın ölümüne neden olan Ergenekon davasında son karar çıktı. Mahkeme heyeti, böyle bir örgütün hiçbir zaman kurulmadığına karar verdi

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Yargıtayın bozma kararı vermesinin ardından Ergenekon davası ikinci kez karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların, "Ergenekon adı altında örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüte yardım etmek" suçlarından beraatına karar verdi. Savcı da mütalaasında örgütün varlığını saptanmadığını belirtti. 

KİMLER HAYATINI KAYBETTİ?

Yarbay Ali Tatar

İlhan Selçuk

Türkan Saylan 

Cem Aziz Çakmak

Murat Özenalp 

Kaşif Kozinoğlu

Kuddusi Okkır

Erhan Göksel(Ve daha niceleri) 

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