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Ergenekon kumpası tarihe gömüldü

Bir ihbar ile başlayan ve aradan geçen yıllarda yüzlerce insanın ölümüne neden olan Ergenekon davasında son karar çıktı. Mahkeme heyeti, böyle bir örgütün hiçbir zaman kurulmadığına karar verdi