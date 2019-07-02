Yargıtayın bozma kararı vermesinin ardından Ergenekon davası ikinci kez karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların, "Ergenekon adı altında örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüte yardım etmek" suçlarından beraatına karar verdi. Savcı da mütalaasında örgütün varlığını saptanmadığını belirtti.
KİMLER HAYATINI KAYBETTİ?
Yarbay Ali Tatar
İlhan Selçuk
Türkan Saylan
Cem Aziz Çakmak
Murat Özenalp
Kaşif Kozinoğlu
Kuddusi Okkır
Erhan Göksel(Ve daha niceleri)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz