CHP meclis üyesi istifa etti

CHP'den Karamürsel Belediye Meclis Üyesi seçilen Ali Koçabıçak, mevcut görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Uzun süre AKP'de de görev yaptığı öğrenilen Koçabıcak'ın istifası şaşkınlığa neden oldu. Ali Koçabıcak'ın yerine yedekten CHP'li Adem Pekyürek'in getireleceği öğrenildi.

Adem PEKYÜREK KİMDİR?

18 Mayıs 1966 yılında Yozgat-Kadışehir in Dikmesöğüt Köyünde doğdu.

İlk ve Orta eğitimini Dikmesöğüt te tamamladı.1976 yılında Karamürsel e geldi.

Karamürsel İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra ilçe merkezinde esnaf olarak iş hayatına başladı.

1999 yılında Karamürsel Yozgatlılar Derneğinin kurucu başkanlığını yapmış olan Adem Pekyürek halen dernek yönetim kurulu üyeliğine devam etmektedir.

2001 yılında Karamürsel İleri Musiki Derneğine katıldı. Koro,solo ve yönetici olarak dernekteki faaliyetlerine devam etmektedir.Aynı zamanda ulusal kanallarda ve TRT müzik ve radyo kanalında mahalli sanatçı olarak zaman zaman programlara katılmaktadır.

Adem Pekyürek, evli ve dört çocuk babasıdır.

Ali Kocabıçak

Adem Pekyürek