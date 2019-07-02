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Doğum bildirim sistemi ile kimlik belgesi işlemleri 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı'nca, hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartlarının basılarak evlerine gönderilmesine imkan sağlayan yeni uygulamanın pilot illerde başladığı bildirildi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan, e-Doğum Kimlik Belgesi alma işlemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık olarak sağlık hizmetlerinde bürokrasiyi azaltmak için yeni bir uygulamanın daha hayata geçirildiğini belirtti.

Uygulama hakkında bilgi veren Koca, "Ankara, İstanbul, Rize ve Kırıkkale'de pilot olarak başlayan uygulama ile hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartları basılarak evlerine gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Koca, e-rapor kapsamında yer alan engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir raporunun yanı sıra vatandaşların artık doğum raporunu da elektronik ortamda alabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 
"Hastanelerimizde dünyaya gözlerini açan bebekler, e-Doğum sistemi ile kayıt altına alınıyor ve doğum raporu oluşturuluyor. Bu sayede mükerrer rapor yazımları ortadan kalkıyor ve usulsüz raporların önüne geçiliyor. Bu hizmeti hayata geçirdiğimiz 16 aylık sürede, 1 milyon 385 bin bebeğin doğum raporları, elektronik imzalı ve doğrulanabilir şekilde kayda geçirildi.  Artık bu hizmeti bir adım öteye taşıyarak, doğumun gerçekleştiği sağlık tesisinde kimlik belgesi işlemlerini tamamlayıp elektronik ortamda nüfus müdürlüklerine ulaştırıyoruz. Bu sistemle vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadan, bebeğin kimlik kartının basılarak adrese teslimini sağlıyoruz. 4 pilot ilde bugüne kadar bin 200 bebeğimizin kimliği adresine gönderildi. Bunun için ailenin, doğumdan sonraki 5 gün içinde başvuruda bulunarak bir form doldurması yeterli oluyor. Elbette bildirim sırasında, çocuğa verilecek ismin belirlenmiş olması gerekiyor."

Bakan Koca, uygulama ile vatandaşın kaliteli sağlık hizmetine daha kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlanması amacında olduklarına değinerek, "İçişleri Bakanlığımız ile yürüttüğümüz bu çalışmayı bir yıl içinde tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

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