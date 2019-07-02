Demirören Medya satılıyor iddiası

Demirören Medya’nın tüm yayın organlarıyla birlikte Turkuvaz Medya’ya satıldığı iddia edildi.
Medyaradar’ın haberine göre, Demirören Grubu’nun bünyesinde bulunan tüm medya organları Turkuvaz Grubu’na satılıyor. Kulis bilgilerine göre Demirören Medya satış işleminden bu yana personel maaşlarını her ay bankadan kredi çekerek ödüyor.
ATV, A haber, A Para, Sabah Gazetesi gibi çok sayıda yayın organına sahip olan Turkuvaz Medya Demirören Medya’yı da bünyesine katarsa medya tarihinin en büyük tekelini kurmuş olacak. Turkuvaz Medya’nın CNN TÜRK, Kanal D ve diğer yayın organlarını elindekilerle birlikte 5. Levent’te yaptırdığı medya kompleksine taşıyacağı da söylentiler arasında.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz