Mustafa Mercan’ın annesi hayatını kaybetti

İlimizin bir döneme damga vurmuş güreşçilerinden, Güreş Antrenörü Mustafa Mercan’ın annesi Hanife Mercan 68 yaşında vefat etti. Suadiye doğumlu olan merhumenin cenazesi yarın (Çarşamba) Mimar Sinan Camii’nden kılınacak öğle namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı’na defnedilecek. Ali Mercan ile evli Hanife Mercan 3 erkek 1 de kız evlat sahibiydi.