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Mustafa Mercan’ın annesi hayatını kaybetti

İlimizin bir döneme damga vurmuş güreşçilerinden, Güreş Antrenörü Mustafa Mercan’ın annesi Hanife Mercan 68 yaşında hayatını kaybetti.

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İlimizin bir döneme damga vurmuş güreşçilerinden, Güreş Antrenörü Mustafa Mercan’ın annesi Hanife Mercan 68 yaşında vefat etti. Suadiye doğumlu olan merhumenin cenazesi yarın (Çarşamba) Mimar Sinan Camii’nden kılınacak öğle namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı’na defnedilecek. Ali Mercan ile evli Hanife Mercan 3 erkek 1 de kız evlat sahibiydi.

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Yorumlar

(1)
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Halit B. - Allah rahmet etsin mekani cennet olsun.

Yanıtla . 0Beğen 02 Temmuz 11:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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