İzmit Halkevi'nin bulunduğu bölgedeki koku vatandaşları rahatsız ediyor. Kokunun nedeninin bölgeye bazı kimselerin tuvaletini yapması olarak açıklayan vatandaş, yetkilileri konu hakkında yaptırıma davet etti. İzmit'in göbeğinde böyle bir manzaranın ve kokunun şehre yakışmadığını aktaran İzmitliler, soruna en kısa zamanda çözüm bulunmasını istiyor.