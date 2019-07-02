İzmit Halkevi'nin bulunduğu bölgedeki koku vatandaşları rahatsız ediyor. Kokunun nedeninin bölgeye bazı kimselerin tuvaletini yapması olarak açıklayan vatandaş, yetkilileri konu hakkında yaptırıma davet etti. İzmit'in göbeğinde böyle bir manzaranın ve kokunun şehre yakışmadığını aktaran İzmitliler, soruna en kısa zamanda çözüm bulunmasını istiyor.
Bugün 11:07 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:13 TSİ
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara
İzmit merkezde bulunan Halkevi'nin altının kimliği belirlenmeyen şahıslar tarafından tuvalet olarak kullanıldığı ve bu nedenle koku oluştuğu öğrenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz