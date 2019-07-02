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"Kocaeli mutlu bir kent olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli yatırımları hayata geçirdik, bundan sonra da geçireceğiz. Bu hizmetleri, Gönül Belediyeciliği esaslarından sapma olmadan icra edeceğiz” dedi
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Oldukça sıcak ve samimi bir karşılamanın yaşandığı ziyarette İl Başkanı Ellibeş ve yönetimine başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Şehrin ihtiyaçlarına yönelik her kesimden görüş alarak çözüm üretiyoruz. Bu noktada AKP Kocaeli teşkilatlarına çok önemli görev düşmektedir. Başımızı öne eğdirmeden Kocaelilere hep birlikte hizmet edeceğiz” dedi.

 “GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ ESASLARINDAN SAPMAYACAĞIZ”

AKP Kocaeli il teşkilatına gerçekleştirdiği iadeyi ziyarette yönetim kurulu üyelerinin kentle alakalı sorularına cevap veren Başkan Büyükakın, “Türkiye ve Kocaeli olarak, yeni kurulan dünyaya ayak uydurmak için çalışmalarımıza hız verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli yatırımları hayata geçirdik, bundan sonra da geçireceğiz. Bu hizmetleri, Gönül Belediyeciliği esaslarından sapma olmadan icra edeceğiz. Kocaeli mutlu bir kent olacak.İnsanımızın taleplerine ve beklentilerini tüm samimiyetimizle cevap vereceğiz” şeklinde konuştu.

 “ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, AMA HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK”

AKP Kocaeli teşkilatlarının başarısı ve organizasyonu açısından ülke genelinde dikkatleri her dam kendisinde topladığını da ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Mahalle başkanlarımızdan ana kademedeki her teşkilat üyemize kadar sahada aktif bir şekilde görevini sürdürecektir. Vatandaşımızın Büyükşehir Belediyemizden beklentilerini ve istediği hizmetleri teşkilatlarımızın bize iletmesini çok önemli buluyoruz. Bir kez daha AK Parti Kocaeli İl Başkanlığına atanan Mehmet Ellibeş’e ve yeni yönetim kurulu üyelerine başarıları diliyorum. Çok çalışacağız, ama her zamankinden daha çok çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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