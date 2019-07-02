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İSU'da koltuklar doldu

Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yaptığı, İSU yönetim kurulunda Genel Müdür Ali Sağlık ve genel müdür yardımcısı Alaattin Alkaç da yer alıyor. Yönetim kuruluna bu isimlerin dışında kimin oturacağı da netlik kazandı

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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın başkanlığını yaptığı İSU yönetim kurulunda, Ali Sağlık ve Alaattin Alkaç'tan başka kimlerin oturacağı da netlik kazandı. Elde edilen bilgiye göre, son olarak Kartepe Belediyesi Eski Başkanı Şükra Karabalık'ın dahil olduğu yönetim kuruluna İSU’da daha önce genel müdür yardımcılığı yapan, 2014-2019 yılları arasında ise Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü yapan Fatih Yürük getirildi. 

FATİH YÜRÜK KİMDİR?

1963 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi.
1982 yılında Ünye İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.
1987 yılında da Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.
Sırası ile Alanya'da konut inşaatında şantiye şefliği, Kınalı-SakaryaOtoyolu inşaatında çalıştıktan sonra, bir süre memleketi Ünye’de serbest mühendislik yaptı.
12 yıl Konya Meram Belediyesinde, sırasıyla İmar ve Fen İşleri Müdür Yardımcılığı, Fen İşleri Müdürlüğü görevinde bulundu. 
Sonrasında İstanbul Kartal Belediyesinde Fen İşleri Müdür Yardımcılığı ve Park Bahçeler Müdürlüğü görevlerini yürüttü.
21 Nisan 2005 tarihinden sonra İSU Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
11 Nisan 2014 tarihinde Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürü oldu.
20 Mayıs 2019 tarihinde ise OSKİ’deki görevinden ayrıldı.
Evli ve 3 çocuk babası.

Fatih Yürük 

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