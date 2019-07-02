Yaşlık yeniden temsilci oldu

Dün akşam gerçekleştirilen Memur Sen Başkanlar kurulu toplantısı tek gündem maddesiyle gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Memur Sen Kocaeli temsilciliğine yeniden Şahin Yaşlık seçildi. Delegeli seçime gerek kalmadan tek aday olarak seçilen Şahin Yaşlık Memur Sen’e bağlı 15 sendikanın da desteğini alırken, 2019-2023 arasında temsilcilik görevine devam edecek.
ŞAHİN YAŞLIK’IN YÖNETİMİ
İl Genel Sekreteri: Erdal YILDIRIM
Teşkilat Başkanı: Sadican AYGEN
Mali İşler Başkanı :Selami TARCAN
Sosyal İşler Başkanı: Güven PERÇEM
Basın Ve İletişim Başkanı: Mustafa ULUSOY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz