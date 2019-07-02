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Yaşlık yeniden temsilci oldu

Memur Sen Kocaeli Temsilcisi Şahin Yaşlık tek aday olarak gidilen genel kurulda Memur Sen’e bağlı 15 sendikanın desteğini alarak yeniden Kocaeli temsilcisi oldu

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Dün akşam gerçekleştirilen Memur Sen Başkanlar kurulu toplantısı tek gündem maddesiyle gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Memur Sen Kocaeli temsilciliğine yeniden Şahin Yaşlık seçildi. Delegeli seçime gerek kalmadan tek aday olarak seçilen Şahin Yaşlık Memur Sen’e bağlı 15 sendikanın da desteğini alırken, 2019-2023 arasında temsilcilik görevine devam edecek.

ŞAHİN YAŞLIK’IN YÖNETİMİ

İl Genel Sekreteri: Erdal YILDIRIM

Teşkilat Başkanı: Sadican  AYGEN

Mali İşler Başkanı :Selami TARCAN

Sosyal İşler Başkanı: Güven PERÇEM   

Basın Ve İletişim Başkanı: Mustafa ULUSOY

 

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