Fırıncılardan, Ellibeş'e özel ekmek

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, teşkilat çalışmalarına bir günlük ara vererek hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Yönetim Kurulu Üyeleri Burhan Sarıoğlu, Olcay Alkan, Levent Sarıoğlu, Mahir Çelik, Rahmi Yılmaz ve Hüseyin Kaya da katıldı. Ziyarette Sarı, Ellibeş’e Anadolu’da üretilen siyez buğdayından yapılmış özel ekmek hediye etti.

EN KALİTELİ EKMEK KOCAELİ’DE

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Ellibeş, “Kocaeli, ekmeğin en kalitelisi ve lezzetlisinin üretildiği bir şehir. Halkımıza kaliteli gıda ulaşması konusunda hassasiyet gösteren bütün fırıncı esnafımızı kutluyorum” dedi.Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ise, Ellibeş’e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.Selin BECER