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Bahçesinde kenevir görünce jandarmayı aradı

Gölcük'te, meyve bahçesine ekilen 24 kök Hint keneviri imha edilmek üzere söküldü. Jandarma kenevirleri eken kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
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Gölcük Ümmiye Mahallesi’nde bahçesinde meyve toplayan bir kişi, bahçesinde bulunan bitkilerin Hint keneviri olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi. Bahçeye ekilen bitkilerin kenevir olduğunu tespit eden ekipler, 24 kök keneviri imha etmek üzere söktü. Jandarma kenevirleri eken şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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