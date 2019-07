Dünya onları okuyor

Araştırmacılara göre tirajın düşük olmasındaki en önemli neden yalan ve eksik haberler nedeniyle medyanın inandırıcılığını yitirmesi...

Partisinin Kızılcahamam Toplantısı’nda medyayı eleştirerek ‘Gazeteler niye 15-20 milyon satmıyor’ diye soran Başbakan Tayyip Erdoğan yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Yalan ve yanlış haberleri eleştiren Erdoğan’a köşelerinden yanıt veren gazeteciler, tirajları yüksek gazetelerin milli geliri yüksek olan ülkelerde satıldığını savundu. Türkiye’de tirajların düşük olmasına gerekçe olarak da gelir dağılımındaki bozukluk, işsizlik ve yoksulluk sınırının altında yaşayan insanların çokluğu gösterildi. Tiraj ile güven ilişkisine değinen olmadı.



İÇLERİ BOŞALDI



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden Prof. Atilla Girgin’e göre gazetelerin fazla satmamasının üç nedeni var. Birincisi, Türk milletinin okuma özürlü olması. Nelerin okunup nelerin okunmamasıyla ilgili sansürün aileden başladığını, dolayısıyla okuma alışkanlığının gelişmediğini anlatan Prof. Girgin ‘Sabahları Kadıköy-Eminönü vapurunda 3-5 kişi gazete okuyor. Durakta beklerken gazete okuyan şoföre rastlamak mümkün değil’ dedi.



Darbelerden sonra gazetelerin içeriklerinin boşaldığını belirten Prof. Girgin, günümüzde gazetelerde yer alan haberlerin eğitimli kesime ilginç gelmediğine dikkat çekiyor.



UYDURMA HABERLER



Haberlerin daha çok ve çeşitli olması gerektiğinin altını çizen Prof. Girgin, ‘Gazetelerde ortalama 100-120 haber var. Bir gazetede dış haber sayısı 20-30 arasında değişiyor. Normalde bir yabancı ajansın günlük yayını 300-400 haberdir. Ama biz dünyayı 20-30 haberle görüyoruz’ diyor. Yıllardır gazeteci yetiştiren Prof Girgin’e göre düşük tirajın üçüncü en önemli nedeni ise yalan ve eksik haber. Başbakan Erdoğan’ın söylediklerine kısmen katıldığını ifade eden Girgin şunları söyledi: Haberin öğelerini tamamlamamışsanız onu yayınlamak zorunda değilsiniz. Eksik bölümleri uydurmak zorunda değilsiniz. Bir haberi yayınlamak için altı sorunun cevabını vermek gerekiyor. Üç tanesi eksik kaldı. O zaman ben bu haberi yayınlamıyorum deme onurunu göstermek zorundayız. Fakat maalesef gösteremiyoruz.’



HALK İTİBAR ETMELİ



İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Gezgin ise tirajların düşük olmasını ekonomik güçlüğe, halka yeteri kadar medya okur yazarlığı eğitimi verilmemesine ve gazetelerin halka inandırıcı gelmemesine bağlıyor. Prof. Gezgin aslında ‘Bir haberde yalan varsa, halk bunu fark ettiğinde gazete almaktan vazgeçer’ diyerek Türk basınının durumunu özetliyor. Prof. Gezgin, gazete patronlarına da şu tavsiyelerde bulunuyor:



Gazete ister okunsun ister okunmasın diye düşünmemeliler. Patronların medya okuryazarlığına önem vererek halka açılmaları gerekir. Okuryazarlık olgusunu artırabilmek için gençlere yönelik klasik romanları hediye edebiliriz. İlkokula, ortaokula, üniversiteli gençlere hitap edebilecek eserler verilebilir. Belgesel cd’ler verilebilir. Mesela haftasonu daha çok promosyon verilebilir. Le Figaro veya başka gazeteler Fransa’da haftasonu promosyonu çerçevesinde dergiler veriyorlar. Bunları çocuklarımla, karımla rahatlıkla okuyabiliyorum. Gazete fiyatları düşürülebilir. Esas önemlisi haberde yalan olmamalı. Aksi halde halk gazeteye itibar etmez. Tüm bunlar yapılırsa gazete tirajları yükselir.



Türkiye’de bin kişiye 73 gazete düşüyor



DÜNYA Gazeteler Birliği (WAN) verilerine göre 1000 kişi başına 600’den fazla net satışla, dünyada kişi başına en çok gazete satılan ülke Norveç. Bu ülkeyi Japonya, Finlandiya, İsveç, Danimarka, İsviçre, Avusturya, Singapur, Kanada, Almanya, Hollanda, İngiltere, ABD izliyor. 123 milyon nüfuslu Japonya’da toplam gazete tirajı 70.4 milyon. Nüfusu 82.5 milyon olan Almanya’da ise 22.1 milyon. Nüfusu 300 milyona ulaşan ABD’de gazetelerin toplam tirajı 48.3 milyon civarında. Türkiye’de Yay-Sat ve Merkez Dağıtım verilerine göre 39 gazetenin net satışı günlük ortalama 5.1 milyon civarında. Yani 1000 kişiye 73 gazete düşüyor.

BAŞBAKAN NE DEMİŞTİ

Bazı basın organlarında yalan ve yanlış haberler yayınlandığını belirterek tüm medyayı sorumlu davranmaya çağıran Başbakan Erdoğan şunları söylemişti:

Son günlerde bize atfedilen haberler dahil kaynağından doğrulatılmamış, uydurma haberler yapılıyor. Bunu yapan basın mensubu arkadaşlarıma söylüyorum. Kusura bakmayın ama eğer kötü niyetli değilseniz ya sizi işletiyorlar ya da bu rivayetleri işlerine geldiği gibi size fısıldayanlara alet oluyorsunuz. Lütfen, doğrulatma mekanizmalarına haberi yayımlandıktan sonra değil, önce başvurunuz. Ayrıca bugün, bu tür yanlışları biz gazetelerde okuyunca doğrusu ülkemiz adına üzülüyoruz, şok oluyoruz. Bizim adımıza ne pazarlıklar yapılıyormuş, aman yarabbi! Peki, halkımız bu yalan haberlere inanırsa kim kazanır, kim kaybeder, yani siz daha fazla satacağınızı mı zannediyorsunuz? Hayır, hep kaybediyorsunuz. 70 milyonluk Türkiye’de bugün eğer üç milyon yazılı medya satıyorsa, burada bir yanlışınız var, bu yanlışın üzerinde durun...



Dünyada gazete tirajları



1 Yomiuri Shimbun Japonya 14,067



2 The Asahi Shimbun Japonya 12,121



3 Mainichi Shimbun Japonya 5,587



4 Nihon Keizai Shimbun Japonya 4,635



5 Chunichi Shimbun Japonya 4,512



6 Bild Almanya 3,867



7 Sankei Shimbun Japonya 2,757



8 Canako Xiaoxi (Beijing) Çin 2,627



9 People’s Daily Çin 2,509



10 Tokyo Sports Japonya 2,425



11 The Sun İngiltere 2,419



12 The Chosun Ilbo Güney Kore 2,378



13 USA Today ABD 2,310



14 The Wall Street Journal ABD 2,107



15 Daily Mail İngiltere 2,093



16 The Joongang Ilbo Güney Kore 2,084



17 The Dong-A Ilbo Güney Kore 2,052



18 Nikkan Sports Japonya 1,965



19 Hokkaido Shimbun Japonya 1,922



20 Dainik Jagran Hindistan 1,911



21 Yangtse Evening Post Çin 1,715



22 Sports Nippon Japonya 1,711



23 The Nikkan Gendai Japonya 1,686



24 Times of India Hindistan 1,680



25 Guangzhou Daily Çin 1,650



26 The Mirror İngiltere 1,597



27 Yukan Fuji Japonya 1,559



28 Shizuoka Shimbun Japonya 1,479



29 Nanfang City News Çin 1,410



30 Dainik Bhaskar Hindistan 1,405



31 Sankei Sports Japonya 1,368



32 Hochi Shimbun Japonya 1,354



33 Yangcheng Evening News Çin 1,320



34 Malayala Manorama Hindistan 1,309



35 Liberty Times Tayvan 1,300



36 Thai Rath Tayland 1,200



37 New York Times ABD 1,121



38 Hindustan Times Hindistan 1,108



39 Chutian Metro Daily Çin 1,084



40 Gujarat Samachar Hindistan 1,051



41 Ananda Bazar Patrika Hindistan 1,046



42 Xinmin Evening News Çin 1,045



43 Eenadu Hindistan 1,039



44 Nishi-Nippon Shimbun Japonya 1,025



45 Kronen Zeitung Avusturya 1,009



46 WAZ Mediengruppe Almanya 1,001



47 United Daily News Tayvan 1,000



48 China Times Tayvan 1,000



49 Daily Sports Japonya 999



50 The Hindu Hindistan 989



51 Hindustan Hindistan 957



52 Beijing Evening News Çin 950



53 Mathrubhumi Hindistan 904



54 Los Angeles Times ABD 902



55 Information Times Çin 900



56 Daily News Tayland 900



57 Al-Ahram Mısır 900



58 Peninsula City News Çin 860



59 Kom Chad Luek Tayland 850



60 Kyoto Shimbun Japonya 825



61 Kobe Shimbun Japonya 821



62 Punjab Kesari Hindistan 817



63 Komsomolskaya Pravda Rusya 817



64 Rajasthan Patrika Hindistan 804



65 Dahe Newspaper Çin 796



66 Chugoku Shimbun Japonya 789



67 Ouest France Fransa 783



68 Daily Sakai Hindistan 783



69 Jang Pakistan 775



70 AJ Hindistan 759



71 De Telegraaf Hollanda 753



72 Qianjiang Evening News Çin 750



73 Qilu Evening News Çin 750



74 Nanfang Daily Çin 750



75 Daily Thanthi Hindistan 750



76 Moskovskiy Komsomolets Rusya 750



77 Sandesh Hindistan 743



78 Daily Express İngiltere 720



79 New York Daily News ABD 715



80 The Washington Post ABD 708



81 Daily Star İngiltere 705



82 Today Evening News Çin 699



83 New York Post ABD 686



84 Corriere della Sera İtalya 677



85 Wuhan Evening News Çin 660



86 Modern Express Çin 651



87 Yanzhao Metro Daily Çin 650



88 Metro Express Çin 650



89 Zeitungsgruppe Koln Almanya 628



90 Kahoku Shimpo Japonya 622



91 La Repubblica İtalya 622



92 Trud Rusya 613



93 Beijing Youth Daily Çin 606



94 Chicago Tribune ABD 601



95 New Express Çin 600



96 Daily Sunshine Çin 600



97 Matichon Tayland 600



98 Khao Sod Tayland 600



99 Apple Daily Tayvan 600



100 Min Sheng Pao Tayvan 600