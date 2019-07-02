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KOÜ İBF'de mezuniyet heyecanı

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 2018-2019 Akademik Yılı mezuniyet töreni bugün (2.07.2019) Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Aziz Erden, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Kişioğlu, Kartepe Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Sami Karacan, Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş, akademik ve idari personel yanı sıra mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmalarında Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Aziz Erden, mezun olan öğrencilere gelecek hedeflerinde başarılar dilediler. Öğrenciler adına ise fakülte birincisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Barış Çölgeçen teşekkür konuşmalarını gerçekleştirdi. İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden 1784 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törende, mezun olan öğrenciler anı belgelerini öğretim elemanlarından teslim aldı. Tören, öğrencilerin kep atması ile sona erdi.

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