Ünlü: Huzurevi inşaatı için 300 Bin TL istedin mi?

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında kent ve ülke gündemini değerlendirdi. Açıklamada konuşan Ünlü, “Yönetim sistemleri ayet hükümleri değildir. İhtiyaç olduğunda değişecektir. Hiçbir yönetim sistemi sabahtan akşama kökleşmeyecektir. Ortak akıl olmadan devlet ve toplum hayatı yeniden düzenlenmesi hemen olacak bir şey değildir” dedi.

TÜRKİYE ARADIĞI YÖNETİMİ BULDU

Ünlü, “Türkiye’nin Parlamenter sistemiyle devam edemeyeceğimiz 15 Temmuz’da belli olmuştu. İç ve dış sorunumuz artıyordu. Türkiye aradığı parlak yönetim sistemini bulmuş ve benimsemiştir. Değişen rejim değil, sistem değişikliğidir. 9 Temmuz günü yeni sistem 1 yılını dolduracak. Türkiye’nin yönetim sisteminden kaynaklanan zafiyetleri son bulmuştur. Sistem tartışmasını yeniden açmanın ülkemize bir yararı olmayacaktır” diye konuştu.

CHP’DEN BİR HALT OLMAZ

Ünlü, “CHP tarafsızlık referandumuna hazırız diyor. HDP ile aynı safta olanlarla, FETÖ’ye itiraz edemeyen, bekayı bilmeyen CHP Genel Başkanının tarafsızlık referandumu söylemi bize göre nevrotik bir durumdur. CHP’den bir halt olmayacaktır. HDP’den İYİ Parti’den bu millete fayda gelmez. Yeni sistemi gözden düşürmeye çalışıyorlar. Görüşümüz bellidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini güçlendirilecek adımların arkasındayız Seçim sayfası 2023’e kadar kapanmıştır. Erken seçim yoktur” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET 300 BİN TL İSTEDİ Mİ?

Ünlü, “İzmit Belediye meclisi toplantısı olacak. Tüm meclis üyeleri ve İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e seslenmek istiyorum. Hürriyet, belediyeye ait arsanın Valiliğe bırakılması karşılığı Huzurevi inşaatından 300 bin TL istemiş midir? Belediye başkanlarının görevi problemleri çözmektir. Bazı müteahhitlerin gazına gelerek yürütmeyi durdurmaya çalışmak yanlıştır. Huzurevi inşaatını kimse engelleyemeyecektir. Biz bu konunun takipçisiyiz. Valimizi ve büyükşehir belediye başkanımızın bu konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz. Ne engel varsa yıkıp, geçsinler” diye konuştu.

MHP’LİLER İŞ KONUSUNDA HAK TANIYACAKLAR

Belediye başkanlarıyla MHP’lilerin işe alımımı noktasında görüşmelerine devam edeceğini söyleyen Ünlü, “Liderimiz, ülkücü camia hukuki ve demokratik yollardan hak ettiğini alacaktır diye bir söz söyledi. Bizler de hukuki ve demokratik yönden haklarımızı alacağız. Önümüzdeki Pazartesi ve Cuma günleri gidemediğim 8 belediye başkanını meclis üyelerimle birlikte ziyaret edeceğim. Körfez ve Çayırova belediye başkanlarını ziyaret etmiştim. Biz meramımızı anlatacağız. Ülkücü camianın beklentilerini anlatacağız. İş talepleri konusunda başkanlar da bize de hak tanıyacaklardır” dedi. Selin BECER