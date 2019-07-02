Nevzat Doğan davasında flaş gelişme

İzmit Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Tanju Ömer Akalp'i sürgüne gönderdiği ve mobbing uyguladıkları iddia ediliyordu. Konu ile ilgili eski belediye başkan yardımcılarından Tanju Ömer Akalp'in şikayeti üzerine, İzmit Belediyesi eski Personel Müdürü Nedim Ulutaş ve İzmit Belediyesi eski Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın görevi kötüye kullandığı iddiasıyla dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecekti. Fakat hakimin izne ayrılması nedeniyle duruşma gerçekleştirilmedi. Karar, ileri tarihe ertelendi.