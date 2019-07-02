İzmit Sanayi Sitesinde yıllardır oto tamir dükkanı olan, sanayi eşrafı tarafından çok sevilen Cemalettin Şanlı, bir süredir hastalıklarla mücadele ediyordu. Ne yazık ki dün acı haber geldi. Sanayi esnafının sevilen ve güler yüzlü isimlerinden Cemalettin Şanlı hayatını kaybetti.
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Cemalettin Şanlı hayatını kaybetti
İzmit Sanayisinin tanınan ve sevilen esnaflarından Cemalettin Şanlı, hayatını kaybetti.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum,mekanı cennet olsun.
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