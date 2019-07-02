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Cemalettin Şanlı hayatını kaybetti

İzmit Sanayisinin tanınan ve sevilen esnaflarından Cemalettin Şanlı, hayatını kaybetti.
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İzmit Sanayi Sitesinde yıllardır oto tamir dükkanı olan, sanayi eşrafı tarafından çok sevilen Cemalettin Şanlı, bir süredir hastalıklarla mücadele ediyordu. Ne yazık ki dün acı haber geldi. Sanayi esnafının sevilen ve güler yüzlü isimlerinden Cemalettin Şanlı hayatını kaybetti.

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum,mekanı cennet olsun.

Yanıtla . 0Beğen 02 Temmuz 14:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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