Faruk Akkoyun Kırkpınar’da kürsü istiyor

Bu sezon son derece formda olduğu görülen ve geçtiğimiz hafta, 33 yıl sonra düzenlenen Zonguldak Ereğli Güreşleri finalinde Karamürselli Erkan Ertan’ı mağlup ederek birinci olan Faruk Akkoyun, Kırkpınar Güreşleri öncesi “Hazırım” mesajı verdi. Akkoyun gazetemize açıklamalar yaparken, “Kırkpınar’da kürsü görmenin zamanı geldi” dedi.

YIL BOYUNCA BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kırkpınar’ın yağlı güreşin en önemli organizasyonu olduğunu belirten Akkoyun şunları söyledi: Kırıkpınar… Her başpehlivan yıl boyunca bu güreşler için çalışıyor. Güreşen küçük bir hatayı, dalgınlığı kabul etmez. Bir bakmışsın güneş sana bakıyor. Bu sporda kimseyi küçük görme gibi bir şansın yok. Tüm rakiplerinle tam konsantrasyon mücadele etmelisin. Neticesinde 1 yılın emeği söz konusu.

KURA ŞANSI ÖNEMLİ

Güreşlerde kura şansı da önemli. Açıkçası bu konuca çok şanslı değilim. İlk turlarda sürekli çok iyi güreşçilerle denk geldik. 2-3 tur geçtiğimde çok yıpranmış oluyordum. Rakiplerim ise tecrübesiz ya da formsuz güreşçilere denk geliyordu, haliyle karşıma daha diri çıkıyordu. Bu yıl umarım kura şansı da yanımda olur. Ancak hangi rakibim karşıma çıkarsa çıksın gözümü bile kırpmadan güreşmek zorunda olduğumun farkındayım.

İNŞALLAH BAŞARIRIM

Kırkpınar’da 2 yıl önce son 16’da Ali Gürbüz ile maçımız vardı. Bir yeniş söz konusuydu. Kule tam 16 dakika sonra –Devam- kararı verdi. O dakikadan sonra benim mücadele etme şansım yoktu. Geçen yıl sakatlık yaşadım ve güreşi yarım bırakmak zorunda kaldım. Bu yıl ise kendimi çok iyi hissediyorum. Son olarak Zonguldak Ereğli’de Erkan abim ile (Erkan Ertan) finale kaldık. Kocaeli finalinde güzel bir güreş izlettiğimizi düşünüyorum. Açıkçası Kırkpınar’da da kürsü hedefim var.Bunun zamanının geldiğini düşünüyorum. İnşallah bunu başarırım.

YAĞLI GÜREŞİ MASAYA YATIRMAMIZ GEREKİYOR

Kocaeli olarak bu yıl Kırkpınar’a formda gidiyoruz. Açıkçası kendimize gelmeliyiz. Bu şehir yıllarca güreşçileri ile tanındı. Asıl amacımız bu itibarı her daim yukarıda tutmak. Biraz uzun bir konu ama Kocaeli’de güreşi, özellikle de yağlı güreşi enine boyuna masaya yatırmamız,nerelerde hata yapıyoruz bilmemiz lazım. Şu bir gerçek ki, bu topraklardan çok yetenekli güreşçiler çıkacaktır. Çok cefakar hocalarımız var. İstiyoruz, bu kente bol bol madalya getirmeyi çok arzuluyoruz. Kendi adıma, diğer arkadaşlarım, abilerim ve kardeşlerim gibi Kocaeli için elimden ne geliyorsa yapacağım. Erdem ÖVÜÇ