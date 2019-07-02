Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:00 TSİ- Spor G: Bugün 17:05 TSİ

Korukır sahaya indi!

Kocaelispor’un yeni teknik adamı Engin Korukır sahaya indi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’un yeni teknik adamı Engin Korukır sahaya indi. Yardımcıları ile birlikte alt yapıdaki futbolcuları izleyen Korukır “Alt yapıda iyi işler yapılmış. Yetenekli çocuklar var” dedi. Korukır’ın ayrıca 15 yaşındaki bir futbolcuyu beğendiği ve sezon başı hazırlıklarına da bu futbolcuyu götürmeyi düşündüğü belirtildi.

GENÇLER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Yeni sezonu 14 Temmuz’da açacak olan Kocaelispor’da deneyimli teknik adam Engin Korukır önceki gün Mersin’den İzmit’e dönüş yaptı ve önce Futbol Şube Sorumlusu Bahadır Taşer ile buluştu, ardından ayağının tozu ile Vinsan Tesisleri’ne gitti. Burada Kocaelisporlu yöneticilerle tanışan Korukır, Kocaelispor alt yapı teknik ekibi ile bir süre sohbet etti ve genç futbolcular hakkında bilgi aldı.

 LİSTESİ HAZIR

Korukır ve ekibi 15,16,17 ve 19 yaşındaki futbolcuları dikkatli bir şekilde takip ederken, 15 yaşındaki bir futbolcuyu beğendiği ve bu futbolcuyu A takımla birlikte sezon başı kampına alacağı ifade edildi. Dün de gençleri izleyen Korukır, transfer etmek istediği futbolcularla da yavaş yavaş temasa geçtiği, Futbol Şube Sorumlusu Bahadır Taşer ve transfer komitesine takımda görmek istediği futbolcuları ileteceği belirtildi. Ahmet AKAY

Bugün 17:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Üzülsek mi sevinsek mi bilemedik mask
Üzülsek mi sevinsek mi bilemedik
Gölcükspor’da koltuk Hüseyin Çardak’ın! mask
Gölcükspor’da koltuk Hüseyin Çardak’ın!
Galip Gündoğdu helallik istedi mask
Galip Gündoğdu helallik istedi
Darıca’da Gülen’in turları devam ediyor mask
Darıca’da Gülen’in turları devam ediyor
Yeni kulüp müdürü Gökhan Terci oluyor mask
Yeni kulüp müdürü Gökhan Terci oluyor
Gölcükspor'da Çardak dönemi! mask
Gölcükspor'da Çardak dönemi!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak mask
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak
Müftülüğü baba-kız yönetecekler mask
Müftülüğü baba-kız yönetecekler
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz mask
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Eşini öldürüp, intihar eden kocanın cenazesi alındı mask
Eşini öldürüp, intihar eden kocanın cenazesi alındı
Çalışmalar bitene kadar güzergahlar değişecek mask
Çalışmalar bitene kadar güzergahlar değişecek
Hırsızlar suç makinesi çıktı mask
Hırsızlar suç makinesi çıktı

GALERİ

"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar mask
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL