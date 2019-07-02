Kocaelispor’un yeni teknik adamı Engin Korukır sahaya indi. Yardımcıları ile birlikte alt yapıdaki futbolcuları izleyen Korukır “Alt yapıda iyi işler yapılmış. Yetenekli çocuklar var” dedi. Korukır’ın ayrıca 15 yaşındaki bir futbolcuyu beğendiği ve sezon başı hazırlıklarına da bu futbolcuyu götürmeyi düşündüğü belirtildi.

GENÇLER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Yeni sezonu 14 Temmuz’da açacak olan Kocaelispor’da deneyimli teknik adam Engin Korukır önceki gün Mersin’den İzmit’e dönüş yaptı ve önce Futbol Şube Sorumlusu Bahadır Taşer ile buluştu, ardından ayağının tozu ile Vinsan Tesisleri’ne gitti. Burada Kocaelisporlu yöneticilerle tanışan Korukır, Kocaelispor alt yapı teknik ekibi ile bir süre sohbet etti ve genç futbolcular hakkında bilgi aldı.

LİSTESİ HAZIR

Korukır ve ekibi 15,16,17 ve 19 yaşındaki futbolcuları dikkatli bir şekilde takip ederken, 15 yaşındaki bir futbolcuyu beğendiği ve bu futbolcuyu A takımla birlikte sezon başı kampına alacağı ifade edildi. Dün de gençleri izleyen Korukır, transfer etmek istediği futbolcularla da yavaş yavaş temasa geçtiği, Futbol Şube Sorumlusu Bahadır Taşer ve transfer komitesine takımda görmek istediği futbolcuları ileteceği belirtildi. Ahmet AKAY