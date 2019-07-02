Kabaoğlu ve Tüysüzler arasında sınır anlaşmazlığı

İzmit Meclisi'nde Tüysüzler Mahallesi ile Kabaoğlu Mahallesi arasındaki sınır sıkıntısı İzmit meclisi gündemine geldi. Konuyla ilgili belediyeye gelen evrakla ilgili bilgi aktaran Başkan Hürriyet, “Tüysüzler Mahalle Muhtarı tarafından gelen bir talep var. Ancak biz de henüz konuyu tam inceleyemedik.

Tüysüzler Mahallesi sınırların değişmesini istiyor.Tüysüzler Mahallesine fiziki olarak daha yakın olan bir site yapılıyor. Ancak Kabaoğlu Mahallesi sınırları içinde. Tüysüzler Muhtarı da bu bölge bize bağlansın vatandaş öyle istiyor diyor. Kabaoğlu Mahalle Muhtarı kimi istiyor kimi istemiyor diyor. İsterseniz bu komisyona sevk edilsin ve araştıralım” dedi. Söz konusu talep komisyona havale edildi ve orada görüşülecek.