Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:51 TSİ- Gündem G: Bugün 15:56 TSİ

Kabaoğlu ve Tüysüzler arasında sınır anlaşmazlığı

İzmit Belediye Meclisi'nde Kabaoğlu ve Tüysüzler Mahallelerinin sınırlarının nerede başlayıp, nerede biteceği de gündeme geldi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Meclisi'nde Tüysüzler Mahallesi ile Kabaoğlu Mahallesi arasındaki sınır sıkıntısı İzmit meclisi gündemine geldi. Konuyla ilgili belediyeye gelen evrakla ilgili bilgi aktaran Başkan Hürriyet, “Tüysüzler Mahalle Muhtarı tarafından gelen bir talep var. Ancak biz de henüz konuyu tam inceleyemedik.
Tüysüzler Mahallesi sınırların değişmesini istiyor.Tüysüzler Mahallesine fiziki olarak daha yakın olan bir site yapılıyor. Ancak Kabaoğlu Mahallesi sınırları içinde. Tüysüzler Muhtarı da bu bölge bize bağlansın vatandaş öyle istiyor diyor. Kabaoğlu Mahalle Muhtarı kimi istiyor kimi istemiyor diyor. İsterseniz bu komisyona sevk edilsin ve araştıralım” dedi. Söz konusu talep komisyona havale edildi ve orada görüşülecek.

Bugün 15:51 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kabaoğlu ve Tüysüzler arasında sınır anlaşmazlığı mask
Kabaoğlu ve Tüysüzler arasında sınır anlaşmazlığı
Demirören Medya satılıyor iddiası mask
Demirören Medya satılıyor iddiası
İmamoğlu aşkı lokma dağıttırdı mask
İmamoğlu aşkı lokma dağıttırdı
TÜPRAŞ'ta işçileri üzen haber! mask
TÜPRAŞ'ta işçileri üzen haber!
Başkan Büyükakın müjdeyi verdi, ‘’15 Temmuz’da hizmete açıyoruz’’ mask
Başkan Büyükakın müjdeyi verdi, ‘’15 Temmuz’da hizmete açıyoruz’’
O başkan makam aracını satıyor mask
O başkan makam aracını satıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak mask
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak
Müftülüğü baba-kız yönetecekler mask
Müftülüğü baba-kız yönetecekler
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz mask
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara mask
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara
Eşini öldürüp, intihar eden kocanın cenazesi alındı mask
Eşini öldürüp, intihar eden kocanın cenazesi alındı
Çalışmalar bitene kadar güzergahlar değişecek mask
Çalışmalar bitene kadar güzergahlar değişecek

GALERİ

"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar mask
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL