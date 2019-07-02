Genç kıza tacizde beraat kararı

Olay 15 Haziran 2018 tarihinde İzmit İlçesi'nde meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Ş.E. (21), otostop çekmek için beklerken yol kenarında duran aracın sürücüsü A.E.Ö. tarafından tecavüze uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan A.E.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü.

AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Ş.E. duruşmaya mağdur sıfatıyla katılırken, A.E.Ö. da duruşmada hazır bulundu. Ş.E. gözyaşlarına hakim olmazken duruşma boyunca ağlayarak ifade verdi. Ş.E. ifadesinde, "3 kız arkadaş otostop çekmek için yol kenarında bekliyorduk. Bu sırada A.E.Ö. yanımıza gelerek şehir merkezine gideceğini söyledi. Biz de arabasına bindik ve şehir merkezine gittik. Daha sonra üniversiteye hazırlandığını ve hazırlık kitabı almak istediğini söyleyerek numaramı aldı. Ben kendisine hazırlık kitabı önerisinde bulundum.

NAMAZA GİDİYORUM DEDİ

Birkaç kez bu şekilde görüştük. Daha sonra beni evine davet etti. Üstümü değiştirmem için bana elbise verdi ve odadan çıktı. Üstümü değiştirdikten sonra odaya girdi ve benimle birlikte oldu. Elleriyle ağzımı kapattı. Karşı koydum ama fazla direnemedim. Bağırdım ama sesimi duyuramadım. Hiç gücüm kalmadı. Daha sonra vücudum kan olduğu için beni banyoya götürdü ve yıkadı. Çarşaf ve havlu kan içinde kaldı. Sabaha karşı bayram namazı için camiye gideceğini söyleyerek evden çıktı. Kapıyı üstüme kilitledi. Daha sonra eve geldi. Evden çıkmak için acıktığımı söyledim. Evden bu şekilde çıktım ve gidip şikayetçi oldum" dedi.

BERAAT KARARI

Suçlamaları kabul etmeyen A.E.Ö. hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti A.E.Ö.’nün beraatına karar verirken, karar sonrası Ş.E. gözyaşlarına hakim olamadı.