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"Tatil ihracatı etkiledi"

Kocaeli Sanayiciler Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayı dış ticaret hacmi ile ilgili verileri değerlendirdi. Zeytinoğlu, Ramazan tatilinin dış ticaret hacmini olumsuz yönde etkilediğini söyledi

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Kocaeli Sanayiciler Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayı dış ticaret hacmi verileri hakkında açıklamalarda bulundu. Ramazan tatilinin uzun olmasını dış ticareti etkilediğini söyleyen Zeytinoğlu, "Ramazan Bayramı tatilinin uzaması ihracat rakamlarımıza olumsuz yansıdı ve ihracatımız 11.1 milyar dolar ile son yılların en düşük seviyesinde gerçekleşti. İhracatın ekonomimize katkısı açısından, tatillerin uzamaması gerektiğine inanıyoruz.” dedi. Haziran ihracatındaki bu gerilemenin geçici olmasını temenni eden Zeytinoğlu, “Önümüzdeki dönem umarız ihracatta geçmiş aylarda yakaladığımız artış ivmesi devam eder.  Ve kayıpların telafi edilerek,aylık bazda16-17 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşırız.” dedi.

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Hadi canım bak sen şu İşe

Yanıtla . 0Beğen 02 Temmuz 16:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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