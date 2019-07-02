Kocaeli Sanayiciler Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayı dış ticaret hacmi verileri hakkında açıklamalarda bulundu. Ramazan tatilinin uzun olmasını dış ticareti etkilediğini söyleyen Zeytinoğlu, "Ramazan Bayramı tatilinin uzaması ihracat rakamlarımıza olumsuz yansıdı ve ihracatımız 11.1 milyar dolar ile son yılların en düşük seviyesinde gerçekleşti. İhracatın ekonomimize katkısı açısından, tatillerin uzamaması gerektiğine inanıyoruz.” dedi. Haziran ihracatındaki bu gerilemenin geçici olmasını temenni eden Zeytinoğlu, “Önümüzdeki dönem umarız ihracatta geçmiş aylarda yakaladığımız artış ivmesi devam eder. Ve kayıpların telafi edilerek,aylık bazda16-17 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşırız.” dedi.