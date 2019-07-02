İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar

Emeklilikte Yaşa Takılanların çocuklarının ve asgari ücretle çalışanlar ile işsiz gençlerin düğün salonlarını ücretsiz kullanması meclis gündeminde görüşüldü. Görüşülen maddede 2019 yılı tarife cetvelde müdürlüğün Evlendirme Birimi Gelir Tarifesinin (1)bendine "Emeklilikte yaşa takılanların çocukları, asgari ücret ile çalışanlara ve işsiz gençlere düğün salonlarının ücretsiz tahsis edilmesi" ibaresinin eklenmesi teklifi oy birliği ile komisyona gönderildi.
EYT ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYORSUNUZ
Konu ile ilgili konuşan AKP meclis üyesi Muharrem Tutuş, “EYT üzerinden bunu siyasi zemine uğratıp siyasi menfaat gözeterek, şehit yakınları gazi yakınları engelliler gibi birçok dezavantajlı kesimi yok sayıyorsunuz. EYT’li bir vatandaş her yerde var. Bunların çocuklarının gelirine bakmıyor musunuz hiç? yine verelim hiç problem değil. 10 bin TL kazanıyor ama tahsis ediyoruz. 10 yıldır çalıp 2500 TL alan çocuk asgari ücretli değil işsiz değil para mı isteyeceğiz. bence siyasi söylemler içeren bir madde olmuş. Tamamen dezavantajlı kesimleri kapsamalı” dedi. Selin BECER
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Yorumlar
(2 )
Vatan Daş - dürüst vergisini ödeyen çalışan vatandaşa yine kazık diyorsunuz niye ayrım yapıyorsunuz herkeze ücretsiz olsun kimsenin babasının malı değil
Cafer Güneş - Muharrem tutuştu.yıllarca akp dini siyasete alet etmedi mi? Varsın eytlileri siyasete alet etsinler.helal sana başkan.
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