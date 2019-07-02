“Ceditlinin parasını kardeş belediyelere verdik”

İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleştirilen meclis oturumunda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İzmit Belediyesi meclisi sonunda Cedit Mahallesinin kentsel dönüşümü ile ilgili AKP ve CHP grubu arasında tartışma yaşandı. AKP meclis üyesi Vedat Yoldaş İzmit Belediyesi’nin 8 Milyon Tl ödemesi gereken paranın ödenmesini isterken, cevap veren CHP’li Arsal Arısal, “12 Milyon TL belediyenin ödemesi gereken bedel var. Nevzat Doğan’ın 1 yıldır 1 kuruş vermediği vatandaşa bizim 3 ayda para vermemizi istiyorsunuz” dedi.

YENİ SÖZLEŞME İSTİYORLAR

Tüm Bel Sen’in yetkili sendika olduğu İzmit Belediyesi’nde, yeni sözleşme ile ilgili madde komisyona gitti. Konu ile ilgili konuşan Hürriyet, “Memur sendikaları ile ilgili davalara çok girmedim. Tüm Bel Sen, sosyal denge tazminatı ile ilgili sözleşmelerin mahalli idareler seçimini geçmesin diyorlar. Kanunda bu şekilde. Seçimden sonra toplu sözleşme süresi kadar bir yeni sözleşme istiyorlar. Tüm Bel Sen yetki aldığını söylüyorlar. Takdir sizin. Bence komisyon değerlendirsin” dedi.

BELEDİYE ZARAR EDEBİLİR

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesindeki ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı meclise sunuldu. Hürriyet konunun komisyona gitmesi durumunda belediyenin zarara uğrayabileceğini söyledi. Hürriyet, “ Rutin bir kiralama ihalesi olacak. Süremiz çok az. Komisyona gittiğinde gecikme yaşanacak ve ara bir ihale yapmak zorunda kalacağız. Belediye zarar edebilir. Belediye böyle bir yük altına girecek. Belediye zarar ederse takdir sizin” dedi. Konu görüşülmek üzere komisyona gitti.

DÜĞÜN SALONLARI ÜCRETSİZ OLACAK

Emeklilikte Yaşa Takılanların çocuklarının ve asgari ücretle çalışanlar ile işsiz gençlerin düğün salonlarını ücretsiz kullanması meclis gündeminde görüşüldü. Görüşülen maddede 2019 yılı tarife cetvelde müdürlüğün Evlendirme Birimi Gelir Tarifesinin(1)bendine "Emeklilikte yaşa takılanların çocukları, asgari ücret ile çalışanlara ve işsiz gençlere düğün salonlarının ücretsiz tahsis edilmesi" ibaresinin eklenmesi teklifi oy birliği ile komisyona gönderildi.

EYT ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYORSUNUZ

Konu ile ilgili konuşan AKP meclis üyesi Muharrem Tutuş, “EYT üzerinden bunu siyasi zemine uğratıp siyasi menfaat gözeterek, şehit yakınları gazi yakınları engelliler gibi birçok dezavantajlı kesimi yok sayıyorsunuz. EYT’li bir vatandaş her yerde var. Bunların çocuklarının gelirine bakmıyor musunuz hiç? yine verelim hiç problem değil. 10 bin TL kazanıyor ama tahsis ediyoruz. 10 yıldır çalıp 2500 TL alan çocuk asgari ücretli değil işsiz değil para mı isteyeceğiz. bence siyasi söylemler içeren bir madde olmuş. Tamamen dezavantajlı kesimleri kapsamalı” dedi.

GÜNDOĞDU’DA TARİHİ KALINTILAR TESCİL EDİLDİ

İzmit-Gündoğdu Mahallesinde temel kazısı sırasında tespit edilen temel kalıntılarının Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile tesciline, yapı koruma grubunun 2.Grup, koruma alan sınırının ise parsel sınırı olarak belirlenmesine ve söz konusu parsele 145 envanter numarasının verilerek tescil kararının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili karar oy çokluğu ile kabul edildi.

VALİLİKTEN HUZUREVİ İÇİN 300 BİN TL İSTENDİ Mİ?

MHP’li meclis üyeleri İlker Kazan ve Engin Duymaz tarafından yazılı Turgut Mahallesi’nde yapımı süren Huzurevi’nin ruhsatı konusuna dair soru önergeleri verildi. MHP’liler: “Turgut mahallesi sınırlarında bulunan 1994 yılında hizmete giren,17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören, 12 Nisan 2016 da boşaltılan ve yıkılan Huzurevinin misafirleri değişik mekanlarda kalmaktadır. Yıkılan binanın yerine yenisinin yapılması için hazırlanan Projesi çizilen, ödeneği ayrılan ve müteahhiti bile belli olan İzmit Huzurevinin yeni hizmet binasının inşaatının içinde kalan 300 metrekarelik arsa için; Valiliğe terki için belediyemizin 300 bin TL istendiği doğru mudur?

HİBE EDİLMESİ DAHA UYGUNDUR

Doğru ise kamu yararına hizmet için yapılacak inşaatın belediyemizin huzur evinde bulunanlara yardım için hibe etmesi daha mı uygundur? Ruhsat alınması için başka eksiklikler mevcut mudur? Alanın hibe edilmesi için ilgili komisyonlara havalesinin meclisimizde onaylatılmasıyla ilgili olarak başkanlığınızca kısa süre içerisinde yazılı cevap vererek, belediye meclisini ve İzmit halkını bilgilendirmenizi öneririz” diye sordu.

RESMİ RUHSAT TALEBİ YOK

Konu ile ilgili cevap veren Hürriyet, “Bu huzurevini bende önemsiyorum. Vekilken de çok ziyaret ettim. Bir an önce tamamlanmalı. Ne olduğunu bende bilmiyorum. Bize yazılı bir talep gelmedi. AFAD’da bir toplantı sonrası Sosyal Politikalar il müdür ile konuştuk. Ben kafama göre yapamam yazılı başvuru yapın dedim. 300 Bin TL nereden geldi bilmiyorum. Resmi bir ruhsat talebi de yok.Haberden sonra talimat verdim bilgi almak için” dedi.

HIZLANDIRMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Hürriyet,“Hızlandırmak için elimden geleni yaparım. O inşaat ile üzgünüm. Kocaman bir bina beton içinde. Sosyal donatı alanı yok. Oranın bir an önce inşaatı bitmeli. Bedelsiz bir verme olamıyor kanunen sanırım” şeklinde konuştu. İlgili soru önergesi daha sonrasında komisyona gönderildi. Emlak İstimlak müdürü Recep Barış meclise gelerek konu ile ilgili bilgi verdi. Barış, “ Huzurevini olduğu yerde imar planı gereği orada bir satış gerekiyor. Encümen kararı çıktı. Bedel ödemelerini bekliyoruz. İhtisas olan ve çabuk vermek için böyle yaptık” dedi.

PROJEYE SICAK BAKMADIĞINIZI ANLIYORUZ

AKP Meclis Üyesi Vedat Yoldaş yaptığı konuşmada, “Sizi muhalefet değil, icra koltuğuna layık gördü. Bu kentin şehrin vizyona ihtiyaca vardır. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili olarak üstü kapalı bir şekilde söylemlerinizden anladığım kadarıyla elinizde hazır bomba kaldığını ima ettiniz. Mahalleye yaptığınız ziyarette mahalleliye Cedit için üzüldüğünüzü ve proje için 50 milyon liraya ihtiyacınız olduğunuzu söylemişsiniz. Oysaki belediye yükümlülüğünde bulunan 8 milyon tutarın ödenmesi durumunda iş ve işlemlere devam edilebileceğini biliyoruz. İncelemiş olmanıza rağmen en az 1 yıl ötelemenizden projeye sıcak bakmadığınızı anlıyoruz” dedi.

TOKİ’YE PEŞKEŞ ÇEKER MİSİNİZ?

Yoldaş, “Seçim öncesi proje ile alakalı insanlar mağdur ediliyor diye muhalefet kanadından söylemlerde bulunuldu. Sayın başkan ve meclis üyeleri, halkınızın menfaatlerini hiçe sayarak seçmenlerinizi TOKİ’ye peşkeş çeker misiniz? Anlaştığınız kişiler özel müteahhitler olsa iddia edebilirseniz ki menfaatleri doğrultusunda yolsuzluk yapıldı, usulsüzlükler oldu. Mahalle sakinlerinin başkanım bizi buralardan kurtar diyerek sitem ettiklerine bizzat şahit oldum. Bu proje İzmit’e değer katacaktır. Kentsel dönüşüm ofisinin tekrar açılmasını anlaşma sağlanamayan yüzde 18’lik hak sahibinin de bizzat sizler tarafından ikna edilerek bölgenin kaderine terk edilmekten kurtarılmasını diliyorum” dedi.

16 MİLYON DEĞER TAKDİRİ VAR

Konu ile ilgili konuşan CHP meclis üyesi Arsal Arısal, “Cedit elimizde bomba diye ben söyledim. Bunu cevap olarak nitelendirmeyin. Bilgilendirme bu. Bir protokol var bu protokol 6 madde belediye yükümlülüğünde. 16 Milyon değer takdiri var. TOKİ ile yarı yarıya paylaştırılıyor. Bununlar birlikte 8 Milyon TL bizim belediye olarak ödememiz gereken rakam var. Eksik olan. Kıymet takdir artışından çıkan 4 Milyon artı bedel var” diye konuştu.

VATANDAŞA 1 KURUŞ VERİLMEMİŞ

Arısal, “8 Milyon denilen bedel aslında 12 Milyon TL. Belediye yükümlülüğünde bununla birlikte orada yapılması istenen Cami gibi yapılar var. Bunları biz yapmalıyız. Buradaki alanımız 126 dönüm. Burada üzerindeki 506 yapı var. 9 kattan 16 akta kadar kat artışı var. Etrafı 4 ve 5 kat. Bu büyükşehir tarafından da kabul görmemiş bir proje. Biz öne 12 Milyon TL ödeyeceğiz, anlaşılamayan yerleri yapmak, alt yapıyı yapmak gerekiyor. Bunlar yapılamaz mıydı tartışılır. Kentin en sıkışık en merkezi yerine o kadar yoğunluk getirmek hangi planlama ile yapılmıştır? Şu anda yapılacak olsa Nevzat Bey’in döneminden beri 1 kuruş para vatandaşa verilmemiş” dedi.

ENSAR’A TÜGVA’YA VERDİNİZ CEDİTLİYE VERMEDİNİZ

Arısal, “Bu proje bizim projemiz değil. Nevzat Beyle görüştük, büyükşehir ile görüştük. Vatandaşın mağdur olmasını istemiyoruz. 12 Milyon TL ödeyeceğiz daha. Kardeş belediyelere 12 Milyon TL yatırmışız kendi vatandaşımızın parasını verememişiz. ENSAR’a, TÜGVA’ya yatırım yapılmış ama haksız bir yatırım yapılmış. Sayıştay raporu ile çıktı. Nevzat Bey’in 1 yılda vermediği parayı bizim 3 yılda ödememizi bekliyorsunuz”dedi.Selin BECER