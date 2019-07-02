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"Tüpraş'ın kararını tanımıyoruz"

TÜPRAŞ’ta yetkili sendika olan Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, Yüksek Hakem Kurulu'nun kararını tanımadıklarını söyledi

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Yüksek Hakem Kurulunun imzaladığı sözleşmeye göre sendikanın üzerinde önemle durduğu maddelerden olan toplu sözleşme sürece 3 yıla çıkarılmış, işçilere ilk altı ay için yüzde 6 zam, diğer altı aylık periyotlar için ise yüzde 5 zam verilmişti. Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik karar ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Tekik, “Hakemler adil karar vermedi. Bu kararları fiiliyatta yapacağımız eylemler ile tanımadığımızı ilan ediyoruz. Mücadele ile yeniden ek bir masa kurdurarak haklarımızı geri alacağız" ifadelerini kullandı. 

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