Alınan bilgiye göre, Semetler Mahallesi'nde, kardeşinin samanlığında çıkan yangına müdahale etmek için gelen Rasim Gümüşalan'ın (51) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten yol kenarındaki uçuruma devrildi. Gümüşalan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çiftçinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Karamürsel'de tarım aracı devrildi: 1 yaralı
Karamürsel'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz