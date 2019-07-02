İşte ücretsiz olacak salonlar

İzmit Belediye Meclisi tarafından komisyona gönderilen ve üyelerin de olumlu karşıladığı, "EYT'lilerin çocukları, asgari ücretliler ve işsizlere düğün salonları ücretsiz olsun" maddesinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte, madde komisyondan geçerse ücretsiz olacak salonlar;
DÜĞÜN SALONLARI
Kuruçeşme Erol Olçok Kültür Merkezi
Alikahya Düğün Salonu
Yenidoğan Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi
Ayazma Kültur Merkezi
NİKAH SALONLARI
Yunus Emre Kültür Merkezi
Necati Gençoğlu Kültür Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz