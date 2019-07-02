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İşte ücretsiz olacak salonlar

İzmit Belediyesi'nin komisyona gönderdiği maddenin detayları belli olmaya başladı

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İzmit Belediye Meclisi tarafından komisyona gönderilen ve üyelerin de olumlu karşıladığı, "EYT'lilerin çocukları, asgari ücretliler ve işsizlere düğün salonları ücretsiz olsun" maddesinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte, madde komisyondan geçerse ücretsiz olacak salonlar;

DÜĞÜN SALONLARI

Kuruçeşme Erol Olçok Kültür Merkezi

 Alikahya Düğün Salonu

Yenidoğan Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi

Ayazma Kültur Merkezi

NİKAH SALONLARI

Yunus Emre Kültür Merkezi

Necati Gençoğlu Kültür Merkezi

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